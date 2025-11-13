Marie Denise Pelletier en concert de Noël à Kamouraska

La grande interprète Marie Denise Pelletier sera de passage à Kamouraska le samedi 13 décembre à 20 h pour présenter son concert Noël, parle-moi. L’événement aura lieu à l’église de l’endroit.

Réputée pour sa voix puissante et émotive, l’artiste offrira un répertoire empreint de chaleur et de douceur, revisitant les classiques du temps des Fêtes. Lauréate de plusieurs prix Félix, et figure marquante de la chanson québécoise depuis les années 1980, Marie Denise Pelletier a marqué le public avec des titres comme Tous les cris, les S.O.S. et Pour toi. Elle a également connu un immense succès avec le spectacle Pour une histoire d’un soir présenté aux côtés de Joe Bocan et Marie Carmen.

Le concert, d’une durée de 90 minutes sans entracte, sera interprété en compagnie de deux musiciens. Les billets, au coût de 45 $, sont en vente en ligne sur Zeffy, par téléphone auprès de Karine Guignard au 418 866-1785, ou en personne au Salon Mousse et Vague, 143, avenue Morel, à Kamouraska. Les informations et les billets peuvent aussi être obtenus au bureau de la Fabrique au 418 492-2140.