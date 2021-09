Les gens de la Côte-du-Sud à Salem et Nashua

Souvent attirés par des recruteurs, les Canadiens français contribuent à implanter un véritable quartier franco-américain à Salem. Ce secteur est connu aujourd’hui sous le nom de Longue Pointe et il est inscrit au Registre national des lieux historiques des États-Unis en raison de ses composantes culturelles canadiennes-françaises. Parmi ceux qui sont restés dans les années 1920 on peut en mentionner quelques-uns établis à la paroisse Sainte-Anne (Salem). Natif de Saint-Aubert, Augustin Chouinard y exploite une épicerie. Né à Kamouraska, Joseph Dubé travaille comme boulanger. Provenant de Rivière-Ouelle, Napoléon Lévesque arrive dans la paroisse vers 1882, fonde une famille avec Lazarine Pelletier et réussit à gagner sa vie comme entrepreneur de pompes funèbres et embaumeur. Il devient une figure importante au sein de la communauté franco-américaine de Salem.