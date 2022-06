Les jardins scolaires, une activité méconnue

Au début des années 1900, les efforts pour ruraliser le Québec sont importants. L’enseignement agricole y contribue par l’ouverture d’écoles d’agriculture, d’orphelinats agricoles et des jardins scolaires.

Ces emplacements pour jardiner se situent généralement derrière les couvents, les collèges et les écoles de rang. Ils permettent aux élèves de s’initier très tôt aux travaux de la culture maraichère et à certains rudiments de l’agriculture. En 1915, on en comptait 710*.