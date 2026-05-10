Une exposition entre émotion et imaginaire à La Pocatière

L’artiste Camille Zoé Castonguay propose une incursion sensible dans son univers avec l’exposition Territoires habités, présentée à La Mosaïque-Bibliothèque du 13 mai au 8 juillet.

Le vernissage est prévu le mercredi 13 mai, de 17 h à 19 h. L’événement permettra au public de rencontrer l’artiste originaire de Sainte-Louise, et de découvrir une démarche où la matière occupe une place centrale. À travers ses œuvres, Camille Zoé Castonguay explore une zone floue entre paysage imaginaire et ressenti, misant sur la couleur et la texture pour créer des compositions à la fois abstraites et évocatrices.

Ses toiles se présentent comme des espaces de résonance, où les formes et les nuances s’entrelacent pour donner naissance à des images ouvertes, laissant place à l’interprétation. L’artiste s’intéresse particulièrement à cette frontière entre l’émotion brute et sa traduction visuelle, dans un travail qui privilégie la spontanéité du geste.

Camille Zoé Castonguay affirme porter une volonté de « réveiller l’artiste qui sommeille en chacun », une intention qui teinte également l’expérience du vernissage, pensé comme un moment d’échange autant qu’un rendez-vous artistique.

L’exposition est accessible selon les heures d’ouverture de la bibliothèque, soit les mardis et jeudis de 12 h 30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30, ainsi que les samedis de 10 h à 12 h.

Source : La Mosaïque-Bibliothèque