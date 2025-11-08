Un médecin de La Pocatière coupable d’avoir soigné des proches

Le Dr Jean Hudon, médecin de famille de La Pocatière, a plaidé coupable récemment d’avoir soigné des proches durant une période s’échelonnant sur une douzaine d’années. Selon le quotidien Le Soleil, l’homme qui pratique depuis 40 ans avait un dossier vierge.

La nouvelle peut avoir de quoi surprendre, mais au Québec, la loi interdit effectivement à un médecin de se soigner ou de soigner des proches, « sauf dans des cas d’urgence ou pour un acte médical mineur », écrit la journaliste Patricia Rainville, précisant que ces règles ont récemment été assouplies en Ontario.

Dr Hudon, qui a comparu devant le conseil de discipline du Collège des médecins, a admis qu’il a prodigué un suivi médical à deux personnes de son entourage, notamment en leur prescrivant des médicaments et les référant à des médecins spécialistes. Leur identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Toujours selon Le Soleil, la plainte a été déposée en juin au Collège des médecins. Dr Hudon a rapidement admis les faits, indiquant avoir agi « par compassion » et en raison de la pénurie de médecins, notamment en région. La partie plaignante, qui suggéré une radiation de quatre mois, a mentionné que la compétence du Dr Hudon n’est pas remise en question. La cause est toujours en délibéré.