Un tirage pour soutenir le Centre-Femmes

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska entreprend une nouvelle démarche de financement communautaire afin de réaliser des travaux jugés prioritaires sur son bâtiment. L’organisme, actif depuis près de vingt-cinq ans dans la région, doit réunir près de 70 000 $ pour corriger plusieurs éléments d’infrastructure devenus nécessaires au bon fonctionnement de ses activités.

Selon l’organisme, les travaux prévus touchent trois volets principaux : l’installation d’arrêts de neige afin d’assurer la sécurité des usagères et du personnel durant l’hiver ; la réfection de la toiture de la partie ouest du bâtiment, qui montre des signes d’usure ; l’ajout d’une plate-forme élévatrice, un investissement important permettant d’améliorer l’accessibilité du Centre aux femmes à mobilité réduite.

Tirage moitié-moitié

Pour amasser les sommes requises, le Centre-Femmes lance un tirage moitié-moitié, une formule simple où la moitié du montant récolté est remise à l’organisme, et l’autre à la personne gagnante. Au moment d’écrire ces lignes, les billets vendus faisaient monter la cagnotte à 1550 $.

Les billets peuvent être achetés exclusivement en ligne via la plate-forme Rafflebox : www.rafflebox.ca/fr/raffle/cflpdk. Plusieurs options d’achat sont offertes pour encourager la participation du plus grand nombre : un billet pour 5 $, trois billets pour 10 $, 7 billets pour 20 $, 20 billets pour 50 $, et 50 billets pour 100 $.

Mobilisation pour la pérennité

Le Centre-Femmes espère que la mobilisation de la communauté permettra de financer les travaux et d’assurer la pérennité de ses services. L’organisme rappelle que chaque contribution, petite ou grande, soutient directement les femmes du Kamouraska, et renforce un lieu devenu essentiel pour de nombreuses citoyennes.

Depuis son ouverture, La Passerelle du Kamouraska s’est imposée comme un acteur social incontournable pour les femmes du territoire. Chaque année, l’organisme accueille des centaines de participantes qui viennent y chercher écoute, soutien, ateliers de formation, activités de développement personnel ou collectif, ainsi qu’un lieu permettant de briser l’isolement.