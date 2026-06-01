Une deuxième saison de l’émission Défi relevé

Le réalisateur et producteur de Saint-Pamphile, Marco Pelletier, poursuit son parcours dans le monde de la télévision avec le lancement prochain de la deuxième saison de l’émission Défi relevé animée par Mélanie Bélanger. Les tournages sont par ailleurs déjà commencés, en vue d’une diffusion prévue à l’automne 2026 sur la plateforme maCommunauté de TELUS.

Actif dans le domaine de la production vidéo depuis maintenant 20 ans avec sa maison Visiontrame, Marco Pelletier, 57 ans, s’est taillé une place bien à lui dans l’univers de la création télévisuelle régionale. Autodidacte, passionné de technologie, de musique et d’images depuis sa jeunesse, le résident de Saint-Pamphile réalise aujourd’hui de nombreux projets allant des documentaires aux émissions de télévision, en passant par les vidéos d’entreprises, les captations événementielles et des productions en drone.

Nouvelle saison

La nouvelle saison de Défi relevé mettra une fois de plus en lumière des gens du grand public ayant accompli ou entrepris des défis marquants dans différents domaines. Sports, voyages, accomplissements personnels et parcours inspirants feront notamment partie des thèmes abordés au fil des dix émissions que comporte le second volet de la série.

L’émission est toujours animée par Mélanie Bélanger, également originaire de la région, avec qui Marco Pelletier entretient une longue relation d’amitié et de collaboration artistique remontant à la fin des années 1990. Les deux avaient déjà travaillé ensemble dans le domaine musical avant de se retrouver dans l’univers de la télévision. « Plus ma vie avance, plus je réalise que ce ne sont pas tant les réussites qui nourrissent profondément notre être, mais bien avec qui nous les accomplissons, et l’énergie dans laquelle nous évoluons. Faire équipe avec Marco est un privilège qui fait vibrer mon âme », mentionne Mme Bélanger.

Plusieurs réalisations de marque

Avant Défi relevé, Marco Pelletier avait déjà produit plusieurs séries diffusées sur maCommunauté TELUS, dont, Texto reporter, Raconte-moi hier, Élémenterre avec Mélanie Girard de La Pocatière, et Horizon découverte. Certaines productions ont notamment permis de mettre en valeur des personnalités connues du milieu culturel et artistique québécois, comme le conteur Jocelyn Bérubé, le doubleur Yves Massicotte, ainsi que plusieurs artistes et artisans provenant de différentes régions du Québec. Il a aussi travaillé localement avec l’animateur de radio Richard Bossinotte.

Au fil des années, Visiontrame a également collaboré avec diverses entreprises et organisations du Québec, notamment dans les secteurs touristiques, agricoles et d’affaires. Marco Pelletier explique toutefois privilégier avant tout les projets humains et créatifs plutôt que la publicité traditionnelle. « Chaque projet est unique. Moi, ce que j’aime, c’est raconter des histoires et mettre les gens en valeur », résume-t-il.

Passion

Le producteur souligne au passage que son parcours s’est construit progressivement grâce à la passion et à la persévérance. Ayant appris son métier de façon autodidacte, il dit avoir développé son expertise à travers l’expérimentation, les projets terrain, et l’évolution rapide des technologies au fil des années.

Même après deux décennies dans le domaine, Marco Pelletier demeure animé par la même passion pour l’image et la création. Visiontrame continue aujourd’hui de produire différents contenus télévisuels et documentaires diffusés à travers le Québec grâce à la plateforme maCommunauté TELUS.

« Après 20 ans, je suis encore animé par la même passion. Ce que j’aime avant tout, c’est de rencontrer des gens, raconter leur histoire, puis créer des projets qui ont une âme. Tant que je vais avoir cette flamme-là, je vais continuer à faire ce métier-là avec le même plaisir », conclut Marco Pelletier.