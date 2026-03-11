Les services d’urgence de la MRC de L’Islet s’exercent au sauvetage en milieu isolé

Les services d’urgence de la MRC de L’Islet uniront leurs forces les 14 et 15 mars prochains dans le cadre de deux journées de formation pratique consacrées au sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI). L’activité, organisée par le Service de sécurité incendie de la MRC, se déroulera en collaboration avec la Sûreté du Québec et les services ambulanciers du territoire.

Trois scénarios de simulation seront réalisés sur différents sites, soit à Saint-Marcel, Saint-Cyrille-de-Lessard et Tourville. L’objectif est de perfectionner les techniques d’intervention des équipes d’urgence, et d’améliorer la coordination lors d’opérations majeures nécessitant la mobilisation de plusieurs ressources.

La MRC de L’Islet présente un territoire largement forestier, le couvert forestier représentant 78,5 % de sa superficie totale. Cette réalité exige une expertise particulière pour intervenir efficacement en milieu isolé. Les opérations de recherche et de sauvetage en forêt comportent en effet plusieurs défis, notamment en raison de l’accessibilité limitée des lieux, des communications parfois complexes, et du transport des victimes sur de longues distances. La coordination entre les différentes équipes d’intervention constitue également un élément déterminant dans ce type de situation.

Des exercices réalistes

Une équipe de 15 pompiers provenant de Saint-Marcel, Saint-Cyrille-de-Lessard, Tourville, Sainte-Félicité, Saint-Aubert, Sainte-Louise et L’Islet participera aux exercices. Tous ont déjà complété la formation en sauvetage en milieu isolé, et profiteront de ces journées pour consolider leurs compétences et se préparer à des interventions en conditions réelles.

Les scénarios prévus comprendront notamment la recherche en forêt avec des outils de cartographie, les techniques de sauvetage et d’évacuation de victimes, les premiers soins en milieu isolé, la prise en charge et la stabilisation des blessés, les communications en contexte d’intervention, ainsi que la conduite de véhicules tout-terrain (VTT).

Pour renforcer le réalisme des simulations, certains pompiers incarneront les victimes. Maquillés afin de reproduire différentes blessures, ils participeront à des mises en scène simulant notamment des accidents impliquant des motoneiges ou un autobus.

Une coordination interservices

La fin de semaine de formation comprendra également un exercice de commandement unifié réunissant les services d’incendie, la Sûreté du Québec et les services ambulanciers. Cette démarche vise à améliorer la coordination des ressources, favoriser une communication efficace entre les intervenants, et consolider les mécanismes de prise de décision lors d’interventions d’urgence d’envergure.

Par cette initiative, la MRC de L’Islet souligne l’importance de la formation continue de ses équipes et de la collaboration entre les différents services d’urgence, dans le but d’assurer une réponse efficace et sécuritaire lors d’interventions sur le territoire.