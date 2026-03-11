Structure CD acquiert l’entreprise Structurex

L’entreprise Structure CD de Saint-Pacôme annonce l’acquisition de Structurex, une entreprise ayant pignon sur rue à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, dans la MRC de Montmagny.

Spécialisée dans la fabrication de structures de bois à ossature légère, Structure CD indique que cette acquisition s’inscrit dans une volonté stratégique d’élargir son territoire, d’augmenter sa capacité de production, et de mieux servir sa clientèle actuelle et future, tout en assurant la continuité d’un savoir-faire reconnu dans la région.

La direction de l’entreprise a également tenu à remercier l’ancien propriétaire de Structurex, Pierre Morin, pour son travail dans le cadre de cette transition. « Je tiens à remercier sincèrement M. Pierre Morin pour sa confiance et pour cette belle opportunité. Son engagement et son travail au fil des années ont contribué à bâtir une entreprise solide et respectée. Je lui souhaite une retraite pleinement méritée, remplie de projets et de satisfaction », déclare Stéphane April, président-directeur général de Structure CD.

M. April affirme par ailleurs être enthousiaste face à cette nouvelle étape, et estime que cette acquisition apportera des retombées positives pour sa clientèle ainsi que pour le milieu régional.

Une expertise en structure de bois

Structure CD fabrique des poutrelles de plancher, des murs et des fermes de toit destinés à différents types de projets de construction, qu’il s’agisse de résidences principales, de maisons d’été, d’immeubles multilogements, de bâtiments commerciaux et agricoles, ou encore de projets d’agrandissement. L’entreprise agit également comme distributeur de poutres laminées, utilisées pour compléter la structure des charpentes.

Grâce à ses techniciens spécialisés, Structure CD accompagne sa clientèle dans le choix des produits adaptés aux besoins de chaque projet de construction. Partenaire en structures de bois depuis 1975, l’entreprise affirme s’appuyer sur plus de 50 ans d’expérience afin d’offrir un service et un accompagnement technique à sa clientèle.

De son côté, Structurex, récemment acquis, œuvre dans les secteurs commerciaux, résidentiels, multilogements, agricoles et institutionnels, en misant sur son expertise en construction, son écoute de la clientèle et des prix compétitifs.