Les travaux de la salle André-Gagnon avancent rondement

Les travaux de modernisation de la salle André-Gagnon de La Pocatière suivent l’échéancier prévu. Toutefois, la livraison est légèrement retardée.

« Plus ça avance, plus on est confiants », affirme Jean Desjardins, président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, qui se réjouit de la progression des travaux amorcés en septembre dernier. Estimé à 8,2 millions $, ce projet d’envergure vise à rehausser l’expérience des spectateurs, et à rendre la salle plus accessible.

Entamés plus tard que prévu en raison d’un retard dans l’approbation d’un des bailleurs de fonds, les travaux de modernisation avancent bien grâce à la collaboration du Cégep de La Pocatière et des entrepreneurs impliqués. La livraison, initialement prévue pour le printemps 2025, est désormais attendue à l’automne de la même année.

Parmi les améliorations majeures, notons une toute nouvelle entrée distincte pour la salle, qui permettra de mieux délimiter cet espace culturel par rapport au Cégep. Un foyer accueillant avec un bar sera ajouté afin d’offrir aux spectateurs un lieu de rencontre convivial avant et après les spectacles. De plus, un accès adapté aux personnes à mobilité réduite facilitera l’accessibilité, corrigeant ainsi une lacune importante.

« L’expérience des spectateurs sera améliorée grâce à une meilleure sonorisation, un nouvel éclairage, et des gradins rehaussés pour offrir une vue optimale », précise M. Desjardins. Il ajoute que la salle comptera environ 500 sièges, garantissant un confort accru sans compromettre la proximité avec la scène.

Ce projet a bénéficié d’un soutien important du milieu, qui a réussi à amasser un demi-million de dollars avant même d’obtenir l’appui gouvernemental. Cette démarche a permis d’assurer une certaine stabilité financière dès le début des travaux.

Entité indépendante

M. Desjardins tient à rappeler que la salle André-Gagnon est une entité indépendante du Cégep, bien qu’elle loue un espace au sein de l’établissement. « On veut montrer qu’on est une salle de spectacle autonome, avec notre propre entrée et nos installations distinctes », explique-t-il.

Avec ces améliorations, la salle pourra accueillir non seulement des spectacles, mais aussi divers événements comme des conférences et des lancements, grâce à un espace modernisé et fonctionnel.