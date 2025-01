Un conseil régional de la culture en Chaudière-Appalaches

« Ensemble, on peut accomplir de grands projets culturels pour notre région! » C’est avec cette ambition commune que les dix territoires de la région de Chaudière-Appalaches ont récemment adopté à l’unanimité une résolution historique portant sur la création d’un conseil régional de la culture. Cette initiative, portée par l’organisme Culture Chaudière-Appalaches, bénéficie d’un soutien sans précédent de la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA).

Avec ses 136 municipalités réparties en milieux rural, urbain et périurbain, la région de Chaudière-Appalaches, qui comprend la MRC de L’Islet, présente des particularités et des aspirations spécifiques en matière de développement culturel. Cependant, elle demeure l’une des deux seules régions du Québec à ne pas disposer de son propre conseil régional de la culture. Les élus considèrent donc que la création d’un tel conseil est essentielle pour soutenir les artistes et les organismes culturels de la région, identifier et répondre aux besoins spécifiques des milieux artistiques, culturels et patrimoniaux, ainsi que trouver des solutions adaptées aux réalités régionales.

Un futur prometteur

« En soutenant cette initiative, la TREMCA pose un geste concret en faveur du développement culturel de la Chaudière-Appalaches. Cette mobilisation unanime reflète ainsi une volonté commune de promouvoir la richesse et la diversité de l’identité culturelle régionale. Avec cette reconnaissance, la région pourra s’outiller pour mieux accompagner ses artistes et ses organismes culturels, tout en valorisant son patrimoine unique », ont déclaré conjointement les élus municipaux de l’organisme.