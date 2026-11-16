La mort d’une vache atteinte de la rage du raton laveur, à Coaticook, soulève des questions quant aux risques d’infection des troupeaux dans nos régions. Toutefois, André St-Pierre, président des Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent se veut rassurant.

« Actuellement, il n’y a pas de cas de rage du raton laveur recensé au Bas-Saint-Laurent. En août dernier, dans un reportage de Radio-Canada, les autorités publiques [ministère de la Faune, de la Santé publique, et MAPAQ] estimaient que le risque était faible. Le cas auquel on fait référence, en Estrie, a été répertorié dans un secteur où la maladie est présente chez les ratons », explique-t-il.

« En Montérégie et dans certaines municipalités du Centre-du-Québec, une aide financière pour la vaccination des animaux d’élevage est disponible par le biais du Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ), afin de couvrir les frais vétérinaires, et protéger [les animaux] de la maladie », poursuit le président.

Comme la situation est circonscrite à ces régions, il n’y a donc pour le moment aucune mesure spéciale en place au Bas-Saint-Laurent. Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent suivent l’évolution de près par le biais de la fédération provinciale des Producteurs de lait du Québec.