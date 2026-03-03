Mont-Carmel : Plusieurs dossiers en route pour le maire Denis Lévesque

Invité récemment à l’émission En toute liberté, animée par Richard Bossinotte sur les ondes de CHOX-FM, le maire Denis Lévesque a dressé un portrait sans détour des dossiers qui marqueront son troisième mandat à la tête de Mont-Carmel.

Entre développement, pression financière et revitalisation du patrimoine, l’élu mise sur une approche pragmatique concernant les projets en cours.

Tour cellulaire

Attendue depuis longtemps, une nouvelle tour cellulaire devrait être mise en service au printemps. Les travaux seraient imminents, et la tour devrait être fonctionnelle au mois d’avril. Elle ne couvrira toutefois pas l’ensemble du territoire. « La tour ne couvrira pas le lac de l’Est, mais la portée s’étendra au-delà du sixième rang », a déclaré Denis Lévesque.

Projet au lac de l’Est

Le dossier du lac de l’Est demeure néanmoins la pièce maîtresse de son mandat. La Municipalité attend toujours un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour entamer les travaux. « Qu’est-ce qu’on veut faire comme développement officiellement sur le camping ? Ça, il faut le décider très, très rapidement. Le lac, c’est notre joyau », a-t-il dit.

Des investisseurs auraient par ailleurs démontré un intérêt pour implanter un projet d’auberge ou d’hôtel sur le site. La Municipalité devra préciser la vocation souhaitée afin de ne pas freiner ces démarches. Le secteur compte déjà une vingtaine de chalets, aménagés en retrait du lac selon un modèle de développement visant la protection du plan d’eau. La baignade n’est cependant pas officiellement encadrée, en l’absence d’infrastructures de surveillance.

Coopération

Le maire a également abordé la question délicate des finances municipales. Il reconnaît que la capacité de payer des citoyens constitue un enjeu central, et que des projets de coopération avec les municipalités limitrophes sont à l’étude. « Il n’y a pas de projet de fusion, comme on a vu récemment dans la région. On parle davantage de projets de coopération entre municipalités qui sont actuellement analysés. On n’a pas le choix ! Il faut travailler le plus possible pour baisser les coûts », a-t-il précisé.

Garderie

La transformation de l’ancienne caisse, propriété de la Municipalité, en garderie communautaire représente un autre chantier important. Avec une population d’environ 1169 habitants, et 82 élèves au primaire — une progression notable comparativement à il y a dix ans —, la Municipalité souhaite consolider ses services aux familles. « Les familles, c’est la base », a résumé le maire.

Église et patrimoine

Propriétaire de l’église désacralisée depuis deux ans, la Municipalité explore différentes avenues pour lui redonner une vocation. Des activités culturelles y sont déjà organisées, notamment des soirées slam qui ont connu un vif succès. « L’intérêt pour l’église appartenait surtout aux aînés auparavant. Les jeunes et les nouveaux arrivants se la réapproprient aujourd’hui. Ce n’est plus pour le culte, mais pour le lieu lui-même — son ambiance, son cachet, son patrimoine. À Mont-Carmel, plusieurs préfèrent désormais organiser leurs activités à l’église plutôt qu’à la salle municipale », a-t-il confié.

Le maire rappelle également que la vente récente du presbytère a permis de générer des liquidités pour l’entretien du bâtiment.

Parc

À Mont-Carmel, le parc municipal — parc Jean-Claude-Plourde — s’impose comme un véritable moteur de vitalité locale. En entrevue, Denis Lévesque l’a décrit comme un attrait « quasi unique » dans le Kamouraska. « Le parc municipal à Mont-Carmel, c’est un attrait immense pour nous », a-t-il affirmé.

Les Mercredis du parc, avec leurs prestations musicales estivales, favorisent le rassemblement et l’appropriation citoyenne du site. De son côté, le resto-parc prolongera ses heures d’ouverture dès le début mai, sept jours sur sept. Pour l’administration municipale, le parc n’est pas qu’un espace vert : il constitue un véritable lieu de vie au cœur de la communauté.