MRC de L’Islet : 60 nouvelles places en milieu familial pour le CPE Les Coquins

La MRC de L’Islet franchit une étape importante dans la réponse à la pénurie de services de garde, alors que près de 60 nouvelles places pour les enfants de 0 à 5 ans verront le jour. Ces places seront offertes par 12 nouveaux milieux familiaux créés grâce à une campagne de communication lancée l’été dernier par le bureau coordonnateur du CPE Les Coquins. Il s’agit d’un gain considérable pour le territoire, alors que le rythme annuel se limite généralement à deux ou trois ouvertures de ce type.

Comme plusieurs régions du Québec, la MRC de L’Islet fait face à une pénurie de places en services de garde, et à un manque d’offre en milieu familial, une situation aggravée par les départs à la retraite chez les responsables de services de garde. Pour répondre à ce besoin et encourager l’ouverture de nouveaux milieux, le bureau coordonnateur du CPE Les Coquins a mis en œuvre une campagne promotionnelle ciblée.

Au terme de cette campagne, douze personnes ont entrepris les démarches pour ouvrir un service de garde en milieu familial. Parmi elles, cinq ont déjà complété le processus de reconnaissance et sont en activité. Chaque responsable bénéficie de l’accompagnement du bureau coordonnateur tout au long du processus de reconnaissance, et durant l’exercice de sa pratique.

Une campagne centrée sur l’authenticité

Lancée en juin 2025, et réalisée en collaboration avec l’agence de communication navir de Saint-Jean-Port-Joli, la campagne mettait en valeur le portrait de six personnes qui exploitent déjà un service de garde en milieu familial sur le territoire de L’Islet. En racontant leurs parcours, leurs motivations et leurs aptitudes professionnelles, l’initiative visait à démontrer que cette carrière est à la fois accessible, inspirante, et porteuse d’un véritable projet de vie.

« Ouvrir un service de garde en milieu familial, ce n’est pas un emploi qu’on essaie pour faire changement. C’est tout en engagement, on doit avoir la passion. Mais quand on l’a, c’est la carrière la plus valorisante qui soit ! », affirme Manon Côté, directrice générale du bureau coordonnateur du CPE Les Coquins.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : entre le 5 juin et le 2 septembre 2025, les sept publications diffusées sur la page Facebook du bureau coordonnateur CPE Les Coquins / Région L’Islet ont généré 398 932 visionnements. La page Ouvre ton milieu du site internet a enregistré 1007 visites, alors que la publication la plus populaire a obtenu 704 clics. Par ailleurs, 200 affiches ont été produites et distribuées dans des lieux stratégiques des 13 municipalités du territoire.

Une nouvelle installation en préparation

En parallèle de la bonification de l’offre en milieu familial, le CPE Les Coquins travaille également à la construction d’une nouvelle installation destinée à répondre aux besoins croissants des familles. Les plans sont actuellement en développement, le début de la construction est prévu pour l’été 2026, et l’ouverture est attendue à l’automne 2026. Ce projet viendra renforcer davantage l’accès aux services de garde éducatifs dans la MRC de L’Islet.

Un acteur central depuis plus de 30 ans

Fondé il y a 31 ans à Saint-Jean-Port-Joli, le CPE Les Coquins gère trois installations sur le territoire de L’Islet, et agit comme bureau coordonnateur auprès de 48 services de garde en milieu familial répartis dans les 13 municipalités de la MRC.