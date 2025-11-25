Une intervention policière permet d’élucider 19 vols dans des véhicules

Le 21 novembre dernier, vers 10 h, les services d’urgence ont été dépêchés sur la route de la Montagne à Notre-Dame-du-Portage pour venir en aide à un individu en état de confusion. Sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation de Joseph Girard, 31 ans, après avoir saisi environ 90 comprimés de méthamphétamine en sa possession.

L’homme a été interrogé, puis a comparu en fin de journée pour une infraction liée aux stupéfiants. Il est demeuré détenu et a de nouveau comparu hier, cette fois en lien avec une série de vols dans des véhicules, ce qui a entraîné son maintien en détention.

Selon la Sûreté du Québec, cette intervention a permis de résoudre 19 dossiers de vols dans des véhicules commis au cours des dernières semaines dans les secteurs de Rivière-du-Loup et de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Une femme de 22 ans, de Rivière-du-Loup, a également été arrêtée, puis remise en liberté pour la suite des procédures. Elle pourrait éventuellement faire face à des accusations de vol dans des véhicules.

La Sûreté du Québec invite toute personne ayant été victime d’un vol dans son véhicule à signaler l’événement, afin de permettre aux enquêteurs de compléter les liens nécessaires dans ce dossier toujours actif. Aucune autre information ne sera diffusée pour l’instant, les procédures judiciaires étant en cours.

Source : Sûreté du Québec