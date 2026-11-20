L’école primaire Notre-Dame à Mont-Carmel vient de se doter d’une nouvelle classe extérieure, après avoir remporté le concours Du Verger à l’École. Cette initiative récompense les établissements scolaires de la Côte-du-Sud qui participent au programme environnemental Le Semoir : Verger de l’évolution, mis sur pied par la coopérative Arbre-Évolution.

L’inauguration s’est déroulée le 29 octobre dernier en présence de représentants d’Arbre-Évolution, du Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation, de membres de l’équipe-école, et d’une vingtaine d’élèves venus découvrir ce nouvel espace consacré à l’enseignement en plein air.

L’aménagement comprend notamment des bancs ergonomiques contenant du béton recyclé, un tableau permanent, ainsi que plusieurs arbres de différentes tailles. Ces derniers contribueront, à terme, à réduire l’intensité de la chaleur, et à rendre les lieux plus confortables pour les élèves et le personnel enseignant.

Une autre façon d’apprendre

Au-delà de son caractère environnemental, cette installation vise à diversifier les méthodes d’enseignement en permettant aux jeunes d’apprendre directement au contact de la nature. Selon le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, la pédagogie en plein air peut notamment favoriser les apprentissages, contribuer à diminuer le stress, et encourager l’adoption de comportements écocitoyens.

Pour la directrice de l’établissement, Julie Lizotte, cette nouvelle infrastructure représente un ajout appréciable à l’environnement scolaire. « Cette classe extérieure représente une belle occasion d’enrichir l’expérience scolaire de nos élèves en leur offrant un nouvel espace pour apprendre, explorer et bouger autrement. Nous sommes très reconnaissants envers tous les partenaires qui ont contribué à concrétiser ce projet au bénéfice de nos jeunes. », souligne-t-elle.

Six ans de présence dans la région

Lancé en 2020, le programme Le Semoir : Verger de l’évolution a progressivement fait sa place dans les écoles de la Côte-du-Sud. Depuis sa création, près de 400 ateliers d’éducation environnementale ont été offerts à plus de 600 élèves âgés de neuf à douze ans dans les secteurs de Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny.

« Mobiliser les écoles, les faire venir au verger, aller les voir ensuite en classe, tout ça de la quatrième à la sixième année du primaire, c’était un beau défi ! Mais la crise du climat nous force à innover, il faut être ambitieux. Nos jeunes auront besoin de beaucoup d’outils pour trouver les solutions face aux défis qui les attendent », explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution.

L’école Notre-Dame vient d’ailleurs d’accueillir une nouvelle cohorte dans ce programme, poursuivant ainsi son engagement envers l’éducation environnementale.

Des partenaires au rendez-vous

La réalisation de cette classe extérieure a été rendue possible grâce au soutien financier de Linéaire Design, de Quincaillerie Richelieu et du Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation.

Selon Simon Caron, responsable du Fonds, sept infrastructures ont jusqu’à maintenant bénéficié de son soutien dans des écoles primaires de la Côte-du-Sud. « Le Fonds est très heureux d’avoir apporté cette contribution qui permet aux élèves de bénéficier des apprentissages à l’extérieur. Nous avons financé sept infrastructures dans des écoles primaires de la Côte-du-Sud. Bravo à l’école de Mont-Carmel pour son engagement pour l’écoéducation », conclut-il.