Tchin-Tchin par Natalie Richard : L’été n’est pas fini !

Weingut Markus Huber Vision Grüner Veltliner 2024

19,65 $ – 14514310 – 12,5 % – 1,6 g/l – Bio

Le grüner veltliner est le cépage-roi de l’Autriche, où il prospère, et Markus Huber est un jeune vigneron qui excelle dans la production de grüner. Il a d’ailleurs été récompensé à plusieurs reprises, et même couronné du prestigieux titre de vigneron de l’année, Falstaff Winemaker of the Year, une remise de prix considérée comme les Oscars de l’industrie du vin en Autriche. Voici sa vision d’un grüner produit dans un assemblage de raisins provenant de ses différents vignobles, cultivés en agriculture biologique. Son talent s’exprime dans un vin précis, d’une subtile fusion de fruits (pomme verte, melon), et d’une vibrante acidité, avec une élégante expression de minéralité en finale. Un vin qui s’harmonisera aussi bien avec votre apéro qu’avec un festin de poisson ou de fruits de mer.

Villadoria Argo Langhe

18,50 $ – 12941431 – 13,5 % – 1,8 g/l

Et pour tous ceux et celles qui préfèrent le rouge, à l’apéritif ou à table, voici un nebbiolo suave et gourmand, mi-corsé, et d’un bel équilibre entre la vivacité, le fruit et les tannins. Villadoria est un vignoble familial situé sur le prestigieux terroir du Barolo, à Serralunga d’Alba. Bien que ses propriétaires produisent surtout de grands Barolo, ils vinifient aussi du nebbiolo, issu des terroirs environnants du Langhe. Si vous n’êtes pas familier avec ce cépage, il produit un vin tannique qui a du corps, aux notes de cerise, de rose séchée, de cuir et d’effluves anisés. Excellent pour accompagner les grillades, les spaghettis sauce bolognaise, et autres plats à base de tomates.

Question des lecteurs

Est-ce que tous les vins peuvent se conserver longtemps ?

D’abord, il faut comprendre que ce ne sont pas tous les vins qui peuvent vieillir. Un vin simple et d’entrée de gamme est fait pour être bu maintenant ou dans l’année. Aussi, si certains cépages ne sont pas appropriés pour la maturation, d’autres nécessitent du temps avant d’atteindre leur apogée, comme le nebbiolo par exemple, de la région du Barolo dans le Piémont en Italie.

En contrepartie, certaines cuvées sont produites spécifiquement pour se bonifier avec l’âge, comme les grands vins de Bordeaux, les Reserva ou Gran Reserva de la Rioja, pour n’en nommer que quelques-uns. Plusieurs facteurs sont nécessaires pour qu’un vin puisse se qualifier comme candidat au vieillissement. Il faut d’abord un bon millésime — ce qui veut dire une bonne année pour l’agriculture —, et ensuite un équilibre entre la structure, une bonne concentration de fruit et une bonne dose d’acidité. Cela dit, il y a des exceptions, et certains millésimes, cépages et assemblages peuvent être surprenants. Le vin est vivant, comme nous, il se transforme avec le temps… et il a une date d’expiration !

