L’Islet prépare son 350e anniversaire

La municipalité de L’Islet se prépare à souligner en grand ses 350 ans de fondation en 2027. Un comité de huit bénévoles passionnés, profondément enracinés dans leur communauté, a été formé pour orchestrer cette année de célébrations qui ravivera en grand l’histoire et le patrimoine de la localité.

« Ce n’est pas seulement une commémoration historique, mais une occasion de se rassembler, de partager et de démontrer à quel point notre communauté est vivante et accueillante », résume Samantha Bernier, membre du comité.

Une programmation à l’année

Sous le thème L’Islet en fête – 350 ans d’histoire à célébrer, la programmation s’étendra sur toute l’année 2027. Concerts, spectacles, expositions et activités familiales viendront enrichir le calendrier culturel local, en complément des événements déjà bien ancrés dans la municipalité. Les activités ne sont toutefois pas encore connues du public, et plusieurs d’entre elles sont encore à planifier.

« Ce sera l’occasion de souligner les racines profondes de notre communauté et de rendre hommage à ceux qui, à travers les siècles, ont fait vibrer notre belle municipalité sur les rives du Saint-Laurent. Cette célébration sera bien plus qu’une série d’événements. Elle sera le reflet de notre histoire, de notre culture et de notre avenir. Ces fêtes ne sont pas seulement celles de la municipalité, mais celles de tous les citoyens et citoyennes de L’Islet. Votre créativité, vos talents, votre enthousiasme sont au cœur de ce projet. Nous souhaitons que chacun de vous prenne part à cette célébration », a déclaré Germain Pelletier, maire de L’Islet, lors de la présentation du comité du 350e.

Le comité souhaite également laisser un legs durable aux citoyens et aux visiteurs, en l’occurrence un circuit patrimonial d’interprétation retraçant l’histoire, les légendes et les traditions locales.

Une histoire riche et rassembleuse

Fondée en 1677 sous le Régime français avec la concession des seigneuries de L’Islet–Saint-Jean et de Bonsecours, la localité compte parmi les plus anciennes paroisses du Québec. Constituée en municipalité en 1855, puis scindée en trois entités au XXe siècle (Notre-Dame-de-Bonsecours, L’Isletville et L’Islet-sur-Mer), la communauté a retrouvé son unité en 2000 sous le nom de L’Islet. « Cet anniversaire est une occasion de mettre en lumière la beauté et l’originalité de notre histoire, unique et légendaire, tout en renforçant les liens qui unissent les citoyens », souligne quant à elle Marie-Christine Pelletier, présidente du comité.

Un logo riche en symboles

Le logo du 350e anniversaire reflète toute l’identité de L’Islet. La gerbe de blé rappelle l’importance de l’agriculture, présente depuis la colonie et encore bien vivante aujourd’hui avec les fermes laitières et maraîchères. Les vagues bleues et les goélands soulignent l’héritage maritime qui a marqué l’histoire locale à travers ses marins, capitaines, goélettes et cabotage. Les trois vagues vertes symbolisent quant à elles les trois secteurs de la municipalité, différents, mais unis en une seule communauté. Enfin, le chiffre zéro du 350 met en valeur la dimension industrielle de L’Islet, qui continue de rayonner au Québec, au Canada et à l’international.

Avec l’appui de la Ville et de nombreux partenaires, les organisateurs souhaitent ainsi faire vibrer la communauté tout au long de 2027. « Nous voulons rassembler toutes les générations, et transmettre aux enfants comme aux aînés la fierté d’appartenir à L’Islet », a conclu Véronique Bélanger, coordonnatrice des loisirs et membre du comité.