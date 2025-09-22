Peu de problèmes avec les autobus Lion Électrique dans la région

Le gouvernement du Québec a récemment ordonné la mise à l’arrêt temporaire de 1200 autobus de Lion Électrique après qu’un véhicule a pris feu le 9 septembre dernier à Montréal en raison de ce qui serait une défectuosité du système de chauffage. Si plusieurs régions du Québec ont davantage été touchées par cette ordonnance, les répercussions ont été limitées pour les centres de services scolaires de la région.

L’incident s’est produit le 9 septembre dernier à l’intersection de la rue Jean-Talon Ouest et de l’avenue Victoria, alors que cinq enfants et un chauffeur se trouvaient à bord. Le conducteur a pu évacuer tout le monde à temps, mais l’autobus a rapidement été ravagé par les flammes.

À la suite de cet événement, Lion Électrique a demandé aux transporteurs scolaires de remplacer des connecteurs et des fusibles du système de chauffage avant tout retour en service. Les inspections, amorcées dès le vendredi 12 septembre, se sont poursuivies tout le week-end.

Des cours annulés ailleurs au Québec

La mesure a eu des répercussions majeures dans plusieurs régions. Au Centre de services scolaire (CSS) des Appalaches, le transport scolaire a été suspendu, forçant l’annulation des cours. À Sherbrooke, en Abitibi, en Outaouais, à Québec et à Laval, des centaines d’élèves ont aussi été touchés par la suspension du transport, bien que les cours aient été maintenus dans plusieurs établissements.

Situation au Kamouraska

Dans la région, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup dispose de six autobus Lion sur une flotte de 90. Selon la responsable des communications, Stéphanie Gendron, seul le circuit 201 de l’école Roy-Joly et de l’école secondaire de Rivière-du-Loup a été interrompu pendant deux jours.

Aucun problème n’a cependant été répertorié au Kamouraska. « Le circuit a été en bris de service deux jours, et les cinq autres circuits ont eu recours à des autobus de remplacement le temps d’effectuer les vérifications demandées. Bref, tout est OK présentement », a-t-elle précisé au Placoteux.

Aucun bris au CSS de la Côte-du-Sud

Si certaines difficultés ont été rencontrées au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, la situation du côté de celui de la Côte-du-Sud est quant à elle demeurée sous contrôle. « Pas de notre côté. Deux autobus ont été retirés vendredi, mais il n’y a eu aucun bris de service puisque les transporteurs avaient des autobus de remplacement. L’un est de la quatrième génération, non touché par le rappel, et l’autre, l’inspection a été faite selon les directives du constructeur et tout est conforme. Ils sont donc de retour sur la route », a conclu Isabelle L’Arrivée-Lavoie, responsable des communications du CSS de la Côte-du-Sud.