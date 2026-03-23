Une tempête qui ne passe pas en coup de vent !

Une violente tempête de vent a balayé le Québec dans la nuit du 16 au 17 mars, frappant aussi de plein fouet le Bas-Saint-Laurent. Le Kamouraska n’y a pas échappé : rafales soutenues, pannes électriques et incidents routiers ont marqué le passage d’un front froid particulièrement actif.

À Saint-Alexandre, les conditions ont été suffisamment extrêmes pour renverser un camion lourd, illustrant la force des vents qui ont soufflé sur la région au petit matin. Selon Yvan Lévesque, de Météo Saint-Pascal, le phénomène s’explique par « une importante dépression ayant grimpé vers le nord du Québec [qui a provoqué] une intensification soudaine des vents du sud-ouest dans son sillage » à partir de la fin de la nuit.

Les données confirment l’ampleur de l’épisode. La station d’Environnement Canada à La Pocatière, située près du fleuve, a enregistré une rafale atteignant 104 km/h. Plus à l’intérieur des terres, à Saint-Pascal, une pointe de 77,7 km/h a été mesurée.

« Les plus fortes rafales ont été enregistrées entre 5 h et 8 h », précise Yvan Lévesque, ajoutant que plusieurs stations du territoire ont observé des vents oscillant entre 75 et 90 km/h. « Il y a eu plusieurs pics, pas seulement une rafale. En bon québécois, ça n’a pas lâché ! » Cette persistance des vents explique en partie les dommages observés. « Dans ce temps-là, maintes rafales à 75 km/h font souvent plus de dégâts qu’une seule à 105 km/h », souligne-t-il.

Au-delà du vent, c’est aussi le contraste météorologique qui retient l’attention. En l’espace de 24 heures, la région a connu une chute spectaculaire des températures. « Considérant -14,8 °C à 6 h 53 ce matin, cela signifie une différence de 30 °C en environ 24 heures. Ce n’est pas historique, mais c’est exceptionnel comme situation », explique Yvan Lévesque.

Un tel écart demeure rare, même au Québec. « Une différence de 30 °C en 24 heures, ça arrive en moyenne une fois par cinq ans. Mais là, ce qui rend la situation spéciale, c’est le passage de 15 °C, quasi estival, à -15 °C, carrément hivernal. Le chevauchement de deux saisons opposées est très rare. »

Le passage du front froid a également été marqué par un phénomène inhabituel pour cette période de l’année. De la foudre a été détectée dans le secteur de La Pocatière et vers l’ouest.

En somme, cet épisode météorologique aura laissé sa marque autant par la violence de ses vents que par la rapidité de ses changements. Un rappel brutal que même à la mi-mars, l’hiver n’a pas dit son dernier mot dans l’Est-du-Québec.

La MRC de L’Islet n’a pas été épargnée

Les violentes rafales ont également frappé la région de Chaudière-Appalaches dans la nuit du 16 au 17 mars, et ont laissé des traces bien visibles sur le territoire, causant pannes d’électricité, chutes d’équipements et fermetures de route.

À Saint-Jean-Port-Joli, les vents n’ont pas fait dans la dentelle. Cinq poteaux d’électricité se sont effondrés sur la route 204 vers 4 h 45, forçant la fermeture complète du secteur. La scène, marquée par des structures couchées au sol et des fils électriques endommagés, a nécessité une intervention rapide des équipes d’Hydro-Québec. Celles-ci ont travaillé toute la journée afin de sécuriser le périmètre, évaluer l’étendue des dégâts et entreprendre les réparations.

Dans l’ensemble de la MRC de L’Islet, environ 1100 clients ont été privés de courant au plus fort de la panne. À l’échelle de la région de Chaudière-Appalaches, le bilan a atteint jusqu’à 15 000 abonnés touchés, alors que les rafales dépassaient les 100 km/h aux premières heures de la journée.

Hydro-Québec a mobilisé près d’une cinquantaine d’équipes sur le terrain pour accélérer le rétablissement du service, et pouvait compter sur des ressources supplémentaires au besoin. Les pannes ont été causées par la chute de branches et d’arbres sur les lignes, mais aussi par l’effondrement de certaines infrastructures sous la force des vents violents.

Malgré l’ampleur des dommages, la situation s’est rapidement améliorée. La majorité des clients ont pu retrouver le courant durant la journée de mercredi, bien que certains secteurs plus difficiles d’accès aient nécessité des interventions plus complexes, laissant près de 300 citoyens sans électricité jusqu’en début de soirée le lendemain.