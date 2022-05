Pavillon de médecine vétérinaire : La Pocatière déjà écartée par le ministre Lamontagne

Pas question de faire le Pavillon de médecine vétérinaire à La Pocatière, selon le ministre de l’Agriculture. De passage à Rimouski, André Lamontagne indiquait à Radio-Canada qu’il ne fermait par la porte à d’éventuels partenariats avec l’ITAQ, mais qu’il n’était pas question de refaire tout le travail réalisé par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université de Montréal.

Selon lui, des discussions auraient déjà lieu avec l’ITAQ et la faculté de médecine vétérinaire à ce sujet. Il a aussi rappelé que l’ITAQ, qu’il a rendu indépendant l’an dernier en adoptant un projet de loi qui n’en faisait plus une direction du MAPAQ, disposait maintenant de toute la marge de manœuvre nécessaire pour établir des partenariats de la sorte.

Contacté au lendemain de cette déclaration, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies et ancien directeur de l’ITA André Simard, qui a interpellé le ministre à considérer sérieusement La Pocatière plutôt que Rimouski , ne semblait pas abattu par cette réponse du ministre et promettait que la mobilisation sur cet enjeu se poursuivrait régionalement. « Ce gouvernement nous a donné l’exemple à plusieurs reprises qu’il pouvait changer d’idée », a-t-il rappelé.

Plus tôt cette semaine, le maire de La Pocatière Vincent Bérubé affirmait de son côté être prêt à faire valoir les avantages de sa ville et du campus de l’ITAQ tant et aussi longtemps que la première pelletée de terre du nouveau pavillon n’aura pas été faite à Rimouski. « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini », avait-il déclaré, promettant lui aussi une mobilisation.