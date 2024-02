Saint-Aubert inaugure sa nouvelle caserne de pompiers

La première pelletée de terre pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers de la Municipalité de Saint-Aubert ayant eu lieu en mai 2023, c’est toutefois le 28 février dernier que celle-ci a été officiellement inaugurée en présence de la ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, ainsi que plusieurs dignitaires locaux.

La construction de la caserne a ainsi couté 3 279 000 $ au total, soit approximativement le montant évalué initialement à sa concrétisation. D’ailleurs, 78 % de ce montant, soit une somme de 2 557 620 $ a été financée par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du gouvernement du Québec, sans quoi, le projet n’aurait pu voir le jour.

« Sans cette aide financière, le projet envisagé depuis plus de 20 ans aurait été impossible à réaliser pour une municipalité de notre acabit », a commenté le maire de l’endroit, Ghislain Deschênes, présent pour l’occasion, et qui avait promis une nouvelle caserne à ses citoyens à l’élection partielle de 2016 où il avait été élu pour la première fois.

Le nouveau bâtiment, stratégiquement situé sur la rue des Érables, possède une superficie totale d’environ 400 mètres carrés répartis sur deux niveaux. La caserne comprend notamment une aire de garage avec trois portes pour les camions, une salle de décontamination des habits de combat et un vestiaire avec des douches. À l’étage sont entre autres aménagés des espaces de rangement, un bureau administratif et une terrasse.

« La fonctionnalité des espaces et la situation géographie de la caserne permettent à notre équipe de pompiers d’entrer en action avec une rapidité et une efficacité maximale, tout en répondant aux normes de santé et de sécurité de nos employés », a expliqué Steeve St -Pierre, directeur du Service incendie de Saint-Aubert.

Sa structure principale est composée de bois puisque le projet a pu bénéficier d’une subvention pour stimuler l’industrie du bois, subvention obtenue par l’entremise du Programme québécois d’innovation en construction bois. Au final, le coût de la construction reviendrait sensiblement au même prix que si la structure de la caserne était fabriquée en acier.

« Avec les aides financières que nous apportons dans les municipalités, notre gouvernement contribue à la réalisation de projets d’infrastructure importants. La somme de plus de 2,5 M$ accordée à Saint-Aubert démontre une fois de plus notre volonté d’améliorer la qualité des services offerts aux collectivités. C’est pourquoi je suis à la fois fière et enchantée de venir à la rencontre des administrations municipales avec qui nous travaillons en partenariat pour la réalisation de projets comme celui-ci », a ajouté Andrée Laforest.

Quant au député Rivest, il était ravi de la construction de cette nouvelle infrastructure sur son territoire : « C’est un projet attendu qui voit le jour à Saint-Aubert. Avec le soutien de notre gouvernement, la Municipalité dispose maintenant d’une magnifique caserne de pompiers fonctionnelle et sécuritaire. Je suis heureux pour les Aubertois et le personnel du service de sécurité incendie qui bénéficient directement des retombées positives de cette nouvelle infrastructure. »