Livre jugé diffamatoire : Le club de golf de Saint-Pamphile rappelle les ordonnances de la cour

Le Club de golf L’Islet-Sud Saint-Pamphile réagit vivement à la publication d’un livre signé par Normand Lachance, intitulé Saint-Pamphile inc. : quand la corruption devient pandémie. Diffusé récemment et gratuitement en format papier et numérique, l’ouvrage contiendrait des allégations que le Club qualifie de graves et de déjà démantelées devant les tribunaux.

Le Club rappelle que ces accusations ont déjà fait l’objet d’une analyse complète par l’honorable Marie-Paule Gagnon, juge à la Cour supérieure du Québec, qui a statué en faveur de l’organisation. Le jugement, disponible sous le dossier 300-17-000003-226, contient plusieurs ordonnances que le Club cite intégralement.

Selon la décision de la Cour, celle-ci ordonne à Normand Lachance de s’abstenir de véhiculer ou de partager tout propos diffamatoire concernant le Club de golf L’Islet-Sud Saint-Pamphile en lien avec la gestion et l’administration du club de golf, notamment de ne pas procéder à la distribution ou à la publication de quelque façon que ce soit, particulièrement sur les réseaux sociaux, d’écrits du type Le moment de vérité, et de ne pas tenir ou publier des propos relatifs à des irrégularités financières ou monétaires au Club de golf L’Islet-Sud Saint-Pamphile, et à l’inactivité des membres du conseil d’administration quant à de telles irrégularités.

La Cour ordonne également à Normand Lachance de s’abstenir de s’ingérer dans la gestion du Club de golf L’Islet-Sud Saint-Pamphile auprès de ses partenaires d’affaires, notamment Desjardins. Enfin, elle ordonne à Normand Lachance à payer au Club de golf L’Islet-Sud Saint-Pamphile la somme de 5000 $.

Violation des ordonnances alléguée

Pour le Club, la parution de cet ouvrage constitue une violation directe et délibérée de ces ordonnances. L’organisation y voit un « mépris pour l’autorité judiciaire », ainsi qu’une « volonté persistante de nuire à la réputation du Club et des individus qui y sont associés ».

Le Club affirme aussi se réserver le droit d’entreprendre « toute nouvelle action légale nécessaire », incluant une démarche pour outrage au tribunal. En parallèle, le Club exprime sa « profonde gratitude » envers ses bénévoles, son personnel et ses partenaires d’affaires », soulignant leur engagement indéfectible, et leur rôle essentiel dans le développement économique local.

Leur droiture, insiste-t-il, contraste nettement avec « la malveillance des écrits récemment publiés ». L’organisation conclut en précisant qu’aucune demande d’entrevue ne sera acceptée afin de ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours.

Rappelons que la Ville de Saint-Pamphile a récemment publié un communiqué pour réagir à la parution du livre en question, qui avance des allégations de collusion et de corruption visant la Municipalité et plusieurs autres personnes.

La Ville précise avoir déjà indiqué à l’auteur que toute inquiétude concernant son administration devait être déposée officiellement auprès de la Commission municipale du Québec, devant laquelle elle s’engageait à collaborer pleinement dans le cadre d’une inspection ou d’une vérification. Réaffirmant que la transparence et l’honnêteté demeurent au centre de ses valeurs, la Municipalité assure œuvrer à maintenir une gouvernance rigoureuse. Elle aussi préfère ne pas accorder d’entrevue à la suite de la diffusion de sa réaction.