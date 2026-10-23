Une nouvelle direction générale au MQAA

Le Conseil d’administration du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation a annoncé la nomination de Marjelaine Sylvestre au poste de directrice générale. Elle entrera en fonction le lundi 2 novembre.

À l’issue d’un concours de recrutement lancé au mois d’août, Mme Sylvestre s’est classée finissante parmi plus d’une dizaine de candidatures. Le conseil d’administration lui offre ses félicitations, et lui souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de l’institution.

Au cours des douze dernières années, Marjelaine Sylvestre a évolué au sein de l’institution muséale des Jardins de Métis, où elle a développé une riche expertise en muséologie, en patrimoine, en gestion et en développement organisationnel.

Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art, elle y a notamment occupé les fonctions d’archiviste des collections, puis de directrice du département muséal. Au fil de son parcours, elle a dirigé de nombreux projets d’envergure, dont plus d’une quinzaine d’expositions, et d’importantes initiatives de numérisation et de mise en valeur des collections.

Issue du milieu agricole, elle se dit honorée de mettre son expertise en gestion muséale et sa connaissance des réalités du monde agricole au service du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, afin de contribuer au rayonnement du patrimoine agricole et alimentaire québécois.