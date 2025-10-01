Saint-Jean-Port-Joli : Les Violons d’automne célèbrent leur 25e édition

Le festival Les Violons d’automne soufflera ses 25 bougies du 17 au 19 octobre, avec une programmation riche et éclectique qui réunira à la Vigie de grands noms du violon ainsi que des artistes de la relève, sous la direction artistique de Marc Bilodeau.

Les célébrations s’ouvriront le vendredi soir avec un cinq à sept festif où jazz manouche, folklore russe, swing états-unien et chanson française s’entremêleront grâce au trio Vincent Delorme, Amanda L. Darveau et Dominic Gauthier, avec leur spectacle Manoucheries et autres vagabondages. À 20 h, place au délirant Pascal Demalsy et l’Orchestre de l’Antarctique, qui fusionnent musique et théâtre dans une performance néo-trad teintée de klezmer, de forró brésilien, de swing et de baroque.

Des sonorités multiples

La journée de samedi débutera à 11 h par un jam de violons, avant de retrouver en après-midi le groupe L’Herbier, qui transportera le public dans son univers folk inspiré des plantes médicinales.

En soirée, le spectacle très attendu de Mélisande, avec son projet Rembobine, mettra de l’avant une vision féminine et novatrice de la musique traditionnelle québécoise. La fête se prolongera avec un autre jam de violons à 22 h, précédé d’un cinq à sept animé par Les Violons dingues, projet de Grégoire Painchaud et Sylvain Neault.

Le dimanche matin s’ouvrira à 10 h 30 avec le duo Ramage, qui revisitera les musiques traditionnelles dans un bal folk invitant à la danse. À 14 h, LinGie et l’Alto Klassik-Rock feront vibrer la Vigie avec leur répertoire allant de Led Zeppelin à Nirvana, en passant par Guns N’ Roses. Enfin, à 17 h, l’autrice-compositrice-interprète Gabrielle Cloutier présentera Chamade, accompagnée de sept musiciens pour un concert où se mêlent mélancolie, intensité et douceur.

Informations pratiques

Tout au long du week-end, le luthier Patrice Boucher sera sur place pour exposer ses instruments et offrir des services de réparation. Rappelons que tous les spectacles auront lieu à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site officiel violons-automne.com.