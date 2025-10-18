Un nouveau service pour soutenir les OBNL du Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent peut désormais compter sur Bénévoles d’expertise (BE), un service de bénévolat de compétences destiné aux organismes à but non lucratif (OBNL) de la région. L’initiative vise à renforcer la gestion et la gouvernance des OBNL, tout en favorisant le transfert de connaissances entre professionnels actifs ou retraités et gestionnaires d’organismes.

« Nous sommes très touchés de l’accueil chaleureux réservé à BE par le milieu du Bas-Saint-Laurent. Nous voulons agir avec le milieu, en complémentarité de services, et être là pour épauler les OBNL », a déclaré Nancy St-Pierre, directrice générale de Bénévoles d’expertise.

Le lancement de BE au Bas-Saint-Laurent a réuni une quarantaine de représentants du milieu communautaire, philanthropique et institutionnel. Sa création est le fruit d’une mobilisation collective. Pour Ronald Arsenault, directeur général de la Fondation communautaire BSL-GÎM et initiateur du projet, « c’est réellement un projet collectif qui prend vie aujourd’hui. En unissant nos forces, nous offrons aux OBNL un appui structurant et durable, essentiel à leur mission ».

Même son de cloche du côté d’Akotchayé Lawin-Ore, directeur régional et développement philanthropique de Centraide BSL : « BE donne aux OBNL les moyens d’agir ici et maintenant pour bâtir une communauté plus forte, plus solidaire, et tournée vers l’avenir. »

Le projet est rendu possible grâce à la participation de la Fondation communautaire BSL-GÎM, de Centraide BSL, des Corporations de développement communautaire (CDC), des Centres d’action bénévole (CAB), de la TROC BSL, et de plusieurs autres partenaires régionaux, dont Desjardins.

Bénévoles d’expertise soutient les OBNL par le partage de compétences en gouvernance, ressources humaines, finance, planification stratégique, développement des affaires, communication-marketing, optimisation de processus, affaires légales et technologies de l’information.