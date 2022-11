Marché de Noël de La Pocatière : 60 exposants à découvrir les 26 et 27 novembre

La 8e édition du Marché de Noël de La Pocatière rassemblera 60 exposants cette année et se tiendra le samedi 26 novembre et le dimanche 27 novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne de La Pocatière.

Le maire de La Pocatière, M. Vincent Bérubé, mentionne que « l’approvisionnement en circuits courts est encouragé et que chaque achat réalisé au Marché de Noël de La Pocatière permet de soutenir les producteurs, les transformateurs et les artisans de notre région ! » De plus, « le fait que les profits de l’évènement soient remis aux organismes de la région, dont la Fondation André-Côté, par l’entremise des Chevaliers de Colomb, distingue ce Marché de Noël de tant d’autres. »

Le porte-parole du Marché de Noël est M. Claude Ouellet de Porc O’Rye du Kamouraska : « C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être porte-parole du Marché de Noël de La Pocatière cette année et j’en profite pour inviter toute la population à se procurer des aliments frais et des créations d’ici en prévision du temps des fêtes. »

Pour connaître les exposants, participer aux tirages de produits et pour plus d’informations, visitez la page Facebook « Marché de Noël de La Pocatière ».

Le Marché de Noël est organisé par Les Chevaliers de Colomb Conseil 5425-Ste-Anne au profit de la Fondation André-Côté, en collaboration avec les partenaires suivants : Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’Agence A@Z Multimédias, le Comité environnemental Le Poids Vert de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, le journal Le Placoteux et Chox 97,5. Un remerciement spécial à la Fabrique de Sainte-Anne de La Pocatière de permettre la tenue de cet évènement à la Cathédrale de Sainte-Anne de La Pocatière.

Source : Développement économique La Pocatière