Une journée de tire de chevaux prévue à Sainte-Perpétue de L’Islet

Les amateurs de traditions rurales et d’activités familiales auront rendez-vous le dimanche 28 juin prochain à Sainte-Perpétue de L’Islet, alors qu’une journée de tire de chevaux se tiendra sur le terrain de la salle du Centenaire.

L’événement organisé en collaboration avec la Municipalité et le Club de tire de chevaux de la Plaine de Bellechasse débutera à 13 h, et promet d’offrir un spectacle impressionnant mettant en vedette plusieurs chevaux de trait en action. Les visiteurs pourront notamment admirer des chevaux de races belge et percheronne, ainsi qu’un quatuor de poneys lors des différentes démonstrations et compétitions présentées au cours de la journée.

Les organisateurs souhaitent ainsi faire de cette activité un rendez-vous rassembleur pour les familles et les passionnés du patrimoine agricole. Plusieurs animations et services seront également offerts sur place afin de créer une ambiance festive. Parmi les activités prévues figurent notamment des jeux gonflables pour les enfants, de la crème molle et des desserts glacés, ainsi que de la musique et de la danse country avec Samuel Thibault-Carrier. Des hot-dogs, boissons et rafraîchissements seront aussi disponibles sur le site.

Les organisateurs invitent la population à venir en grand nombre afin de profiter de cette journée qui mettra à l’honneur une tradition encore bien vivante dans plusieurs communautés rurales du Québec. Pour obtenir davantage d’informations, les citoyens peuvent communiquer avec Donald au 418 359-3233, ou avec Nanny au 418 356-8033.