Un nouvel Espace famille au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli

Le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli vient de se doter d’un Espace famille destiné à offrir aux résidents et à leurs proches un environnement plus chaleureux et convivial. L’inauguration s’est déroulée le 28 octobre, en présence de plusieurs invités et représentants des organismes partenaires.

Réalisé au coût de 9000 $, le projet a été financé par la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, grâce à une partie d’un don de 20 000 $ provenant de Promutuel Assurance Côte-Est.

Cette contribution a permis l’acquisition de mobilier, d’un réfrigérateur, d’une cafetière, d’un four à micro-ondes et d’une station occupationnelle, ainsi que de divers équipements visant à améliorer le confort des lieux.

Favoriser les rapprochements

L’aménagement permet notamment aux familles de partager un repas, de prendre un café, ou de profiter d’un moment de détente avec leurs proches, dans un cadre différent de celui des chambres.

Rappelons que l’établissement héberge 38 résidents, dont une personne en convalescence et une autre recevant des soins palliatifs. Environ 25 employés et professionnels de la santé veillent quotidiennement à leur bien-être. (JDS)

Michel Pelletier, de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, Bianca Caron, du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, et Sylvain Fauchon, de Promutuel Assurances Côte-Est. Photo : Courtoisie