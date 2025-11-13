Moi à l’œuvre : Une 11e édition pour les jeunes du Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska a lancé récemment la 11e édition de son programme d’éducation artistique et de développement social Moi à l’œuvre.

Depuis octobre, deux équipes d’artistes sillonnent la région, de Saint-Roch-des-Aulnaies à Saint-Épiphane, pour offrir des spectacles-ateliers inédits à quelque 1200 enfants. Cette expérience créative entièrement gratuite se conclura au printemps prochain par deux expositions destinées au jeune public, l’une au Centre d’art de Kamouraska, et l’autre à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Le programme, pensé pour stimuler la créativité et les habiletés sociales des tout-petits, réunit sept artistes du Kamouraska : Caroline Bolieu, Josée Bourgoin, Maxime Éthier, Ariane Fortin-Gilbert, Annabelle Guimond-Simard, Cassandre Henry et Emmanuella Razgui-Alain. Les spectacles-ateliers, variés et interactifs, permettent aux enfants d’explorer la danse, la musique, le théâtre d’ombres, la sculpture, la photographie, le tournage sur bois et la peinture à l’encre végétale.

Présentée avec le soutien de Dubé Chrysler, du Conseil des arts et des lettres du Québec et d’Hydro-Québec, cette tournée permettra aux artistes de visiter une quarantaine d’écoles et de centres de la petite enfance. Le Centre d’art souhaite maintenant élargir la portée du programme à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, et à terme, à d’autres régions éloignées du Québec.