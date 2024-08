Mathieu Rivest accueille ses concitoyens

Un après-midi portes ouvertes été organisé le 19 juillet dernier par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest ayant pour objectif une rencontre plus personnelle avec les citoyens qui le souhaitaient. L’activité a été couronnée de succès, puisqu’une soixantaine de personnes ont pu défiler librement dans les bureaux du député de Côte-du-Sud situés dans l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny.

Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion de rencontrer leur député provincial tout en en apprenant davantage sur l’ensemble des services qu’offre un bureau de comté. Les employés de M. Rivest étaient également sur place afin de répondre aux nombreuses questions des visiteurs, et leur permettre d’acquérir une meilleure compréhension du travail d’un député et de son équipe.

Selon le député local, le succès de l’événement a pour preuve l’esprit de convivialité et d’échange cordial ayant animé cette rencontre avec ses concitoyens. D’ailleurs, plusieurs invités ont ensuite continué les échanges en plein cœur des festivités de la Ville de Montmagny, preuve que le député et son équipe ont fortement piqué la curiosité des ceux s’étant présentés à ce rendez-vous.

« Il était important pour moi d’ouvrir les portes du bureau de comté, car c’est avant tout celui des citoyennes et citoyens de Côte-du-Sud. C’est le bon moment d’écouter leurs priorités régionales et créer un lien de confiance dans la gestion de leur comté. De plus, nous voulions nous assurer que tous les citoyens et citoyennes puissent bénéficier des services offerts par notre bureau. C’est aussi notre devoir d’être le plus transparent possible, et de voir comment les décisions sont prises. J’étais ainsi très heureux de rencontrer des gens du secteur de Montmagny, de L’Islet et du Kamouraska », a déclaré Mathieu Rivest.

Rappelons qu’en plus du bureau de Mathieu Rivest à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny, il y en a un autre situé à l’Édifice Claude-Béchard à Saint-Pascal.