Pizza Salvatoré débarque à La Pocatière

C’était un secret de Polichinelle, c’est maintenant officiel. Pizza Salvatoré ouvrira ses portes à La Pocatière le 19 août, au 495-A, avenue de la Grande-Anse. L’arrivée de cette chaîne québécoise bien connue dans le paysage de la restauration rapide marque un investissement de plus de 500 000 $ dans le milieu.

« L’emplacement s’est imposé comme une évidence. Il offre une visibilité exceptionnelle, un accès rapide aux quartiers résidentiels, au Cégep et au centre-ville. Nous sommes heureux de nous joindre à une communauté aussi dynamique », déclare Élisabeth Abbatiello, copropriétaire de l’entreprise familiale et vice-présidente aux communications et rayonnement.

Ce nouveau point de service s’ajoute aux 114 succursales déjà en activité au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Avec ses pizzas à croûte farcie de mozzarella et ses poutines au fromage frais du jour, l’enseigne est présente dans plusieurs grandes villes, mais aussi dans des municipalités où la densité étudiante et la proximité résidentielle représentent un marché de choix.

Expansion rapide

Fondée en 1964 par Salvatoré Abbatiello, la chaîne connaît une croissance importante depuis qu’elle a ouvert la porte au franchisage il y a trois ans. « Chaque pizzeria performe très bien, ce qui nous donne les moyens de poursuivre l’une des expansions les plus rapides au pays dans notre secteur », explique Mme Abbatiello. Le groupe familial, 100 % québécois, emploie aujourd’hui plus de 3300 personnes.

L’entreprise, désormais dirigée par les cinq enfants de Guillaume Abbatiello, Sébastien, Katarina, Guillaume Jr, Élisabeth et Frédéric, s’appuie sur une tradition familiale. Dès leur adolescence, les copropriétaires ont grandi dans les cuisines des pizzerias, en observant les générations précédentes à l’œuvre. « C’était naturel pour nous de prendre la relève. On veut transmettre cette passion à la quatrième génération, déjà bien nombreuse », dit Mme Abbatiello en souriant.

Le local qui accueillera Pizza Salvatoré, visible depuis la route 132, était en travaux depuis plusieurs semaines, attisant les rumeurs sur l’identité de son futur occupant. Avec l’annonce officielle, les amateurs de pizza seront rassasiés lors de l’ouverture qui coïncidera avec la rentrée scolaire, un moment que l’entreprise juge stratégique pour atteindre rapidement une clientèle fidèle, notamment parmi les étudiants du cégep et les résidents du secteur. Le service de livraison couvrira La Pocatière et les environs, grâce à la position centrale du futur restaurant.