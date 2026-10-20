Saint-Jean-Port-Joli renouvelle son entente avec la Croix-Rouge jusqu’en 2029

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a récemment renouvelé son entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour la période 2026-2029, afin de maintenir un service d’assistance aux citoyens qui pourraient être touchés par un sinistre.

Cette décision, prise lors de la séance du conseil municipal du 8 septembre dernier, permettra ainsi à la Municipalité de continuer à bénéficier de l’expertise et des ressources de l’organisme humanitaire en situation d’urgence.

Reconnue par le ministère de la Sécurité publique du Québec, la Croix-Rouge peut notamment intervenir auprès des personnes sinistrées afin de répondre à leurs besoins immédiats. Son soutien peut comprendre différentes formes d’assistance, selon la nature du sinistre et les ressources disponibles.

L’organisme assure également la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec, et pouvant être utilisé lors de sinistres.

Une contribution selon la population

En vertu de cette entente, Saint-Jean-Port-Joli versera une contribution annuelle de 0,21 $ par habitant pour 2026-2027. Le tarif passera à 0,23 $ par habitant pour 2027-2028, et demeurera au même niveau pour 2028-2029. La résolution, proposée par le conseiller Alexandre Caron, a été adoptée à l’unanimité. Le maire et le directeur général ont été autorisés à signer l’entente au nom de la Municipalité.

Cette collaboration s’inscrit d’ailleurs dans les responsabilités municipales en matière de sécurité civile, et vise à faciliter l’assistance aux personnes touchées par un sinistre, en fonction des ressources humaines et matérielles disponibles.

Un acteur important en situation d’urgence

Fondée en 1896, la Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire à but non lucratif qui vient en aide aux personnes vulnérables, notamment lors de catastrophes naturelles et de situations d’urgence.

Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’organisme intervient au Canada grâce à son personnel et à son réseau de bénévoles.

Au Québec, la Croix-Rouge collabore avec les municipalités et les autorités gouvernementales afin de soutenir les personnes sinistrées. Selon les circonstances et les ressources disponibles, son assistance peut notamment comprendre l’hébergement temporaire, l’alimentation, l’habillement, et la fourniture d’articles de première nécessité.

L’organisme peut ainsi être appelé à intervenir lors d’incendies résidentiels, d’inondations, ou d’autres événements nécessitant une aide humanitaire immédiate. La Croix-Rouge joue également un rôle en matière de préparation aux situations d’urgence, notamment par la sensibilisation de la population et le soutien aux collectivités.