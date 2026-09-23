Mathieu Rivest place le CHSLD de Montmagny au sommet de ses priorités

Le candidat de la Coalition avenir Québec, Mathieu Rivest, entend faire de l’agrandissement et de la modernisation du CHSLD de Montmagny une priorité pour la Côte-du-Sud. S’il reçoit la confiance des citoyens le 5 octobre prochain, il s’engage à faire de ce dossier l’un de ses premiers chantiers, dès le lendemain de l’élection.

Selon lui, le CHSLD de Montmagny doit pouvoir offrir un milieu de vie sécuritaire, moderne et digne aux personnes qui y résident, tout en permettant au personnel d’y travailler dans des conditions adaptées aux réalités d’aujourd’hui. Plusieurs enjeux auraient été soulevés au cours des dernières années, notamment la configuration des espaces, la présence de chambres à occupation double, les installations destinées au personnel, ainsi que le manque d’espaces communs pour les résidents et leurs proches.

« Pour moi, il s’agit d’une question de dignité pour les gens qui ont bâti notre région, mais aussi de respect envers les personnes qui y travaillent au quotidien. J’ai entendu les demandes des citoyens, des familles, du personnel et des acteurs municipaux. Il faut maintenant passer à l’action. Le projet est mûr, et je veux utiliser mon expérience et ma connaissance des rouages gouvernementaux pour faire avancer concrètement ce dossier », affirme Mathieu Rivest.

Une expérience à mettre à profit

Au cours des dernières années, Mathieu Rivest affirme avoir réussi à faire avancer plusieurs projets structurants pour la Côte-du-Sud. Il entend maintenant mettre cette expérience au service du dossier du CHSLD de Montmagny.

« Les besoins en infrastructures sont importants partout au Québec. Notre gouvernement a d’ailleurs augmenté de façon importante les investissements prévus au Plan québécois des infrastructures depuis son arrivée au pouvoir. Mais pour que notre région obtienne sa juste part et que nos projets avancent, il faut aussi savoir comment fonctionnent les processus gouvernementaux, et être capable de mobiliser les bons intervenants autour d’un projet », souligne le candidat.

Selon M. Rivest, la mobilisation qui s’est construite autour du CHSLD de Montmagny au cours des derniers mois doit maintenant se transformer en force d’action.

« La mobilisation citoyenne est là. Les besoins sont connus. Maintenant, il faut passer de la mobilisation à l’action, et faire franchir au projet la prochaine étape. Si les citoyens me font confiance, je vais porter ce dossier avec détermination, et travailler pour qu’il avance le plus rapidement possible », conclut-il.