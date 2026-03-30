Mathieu Rivest rend hommage à André-Médard Bourgault à l’Assemblée nationale

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a rendu un hommage senti au sculpteur André-Médard Bourgault, le 24 mars dernier à l’Assemblée nationale du Québec.

Prenant la parole au Salon rouge, l’élu a tenu à souligner le rôle central de l’artiste dans la transmission d’un savoir-faire profondément enraciné dans la région. « À Saint-Jean-Port-Joli, il est un art qui se transmet tel un héritage, une tradition ancrée telle une signature bien vivante. Et au cœur de cette tradition, il y a monsieur André-Médard Bourgault », a-t-il déclaré.

Présent aux tribunes avec une délégation de sa municipalité, le sculpteur a été décrit comme un véritable gardien du patrimoine. « Chaque sculpture raconte notre histoire, nos racines, notre fierté. […] Dans chacune de ses œuvres, on retrouve la patience, la précision et cette sensibilité qui savent faire parler le silence du bois », a poursuivi M. Rivest.

Visiblement ému, André-Médard Bourgault s’est levé pendant l’hommage, entouré notamment du maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron. Ce dernier a tenu lui aussi à souligner l’importance de l’artiste pour la communauté. « Grâce à des passionnés comme André-Médard Bourgault, Saint-Jean-Port-Joli demeure un haut lieu de création et de culture au Québec. Véritable gardien d’un patrimoine de sculpture sur bois, soyons fiers de ce qu’il a accompli pour notre communauté », a-t-il affirmé au Placoteux lors d’un échange de courriel.

André-Médard Bourgault

Né le 12 juin 1941 à Saint-Jean-Port-Joli, André-Médard Bourgault est issu d’une famille intimement liée à l’histoire de la sculpture sur bois au Québec. Fils de Médard Bourgault, marin et sculpteur, et neveu des réputés André et Jean-Julien Bourgault, il baigne dès son plus jeune âge dans cet univers artistique.

À 18 ans, il choisit de se consacrer entièrement à la sculpture, mettant fin à ses études collégiales pour suivre la voie tracée par ses aînés. Entre 1960 et 1967, il se forme dans l’atelier de son père, où il développe les bases d’un métier qu’il exercera toute sa vie.

Au fil des décennies, l’artiste réalise de nombreuses œuvres — notamment des bas-reliefs et des statues — souvent inspirées de thèmes religieux. Parmi ses réalisations marquantes figure un ange à la trompette sculpté en 2009 pour la crèche de l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

Toujours établi dans son village natal, André-Médard Bourgault continue de créer, contribuant activement au rayonnement culturel et touristique de la région.