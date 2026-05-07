Mathieu Rivest salue l’annonce de réduction du taux d’imposition des PME

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest se réjouit de l’annonce faite récemment par la première ministre du Québec Christine Fréchette concernant la réduction immédiate du taux d’imposition des petites et des moyennes entreprises du Québec.

Cette baisse du taux d’imposition, qui passe de 3,2 % à 2,2 %, représente un geste concret et structurant pour soutenir les entrepreneurs de toutes les régions, notamment ceux de Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. Grâce à cette mesure, plusieurs PME pourront économiser jusqu’à 5000 $ par année, leur donnant ainsi davantage de moyens pour investir, innover, et créer des emplois de qualité.

M. Rivest, présent à Beauceville lors de l’annonce, s’est dit fier de cette nouvelle mesure. « Nos PME sont le moteur économique de nos communautés. Elles font vivre nos communautés, soutiennent nos familles, et contribuent à la vitalité de nos municipalités. Cette réduction d’impôt est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs de Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent, qui pourront compter sur un soutien concret pour poursuivre leur croissance », a déclaré le député local.

Dans un contexte économique exigeant, cette annonce, dit-on, démontre la volonté du gouvernement du Québec de répondre aux besoins des entreprises d’ici, et de favoriser la création de richesse dans toutes les régions.

Le député rappelle que les PME jouent un rôle essentiel dans le développement économique régional, et que cette mesure contribuera directement à renforcer la compétitivité des entreprises locales face aux défis actuels. « Notre gouvernement pose des gestes tangibles pour appuyer ceux qui prennent des risques, innovent et créent de l’emploi. C’est en misant sur nos entrepreneurs que nous bâtissons un Québec plus fort et des régions plus prospères », a conclu M. Rivest.