Matières résiduelles : Saint-Jean-Port-Joli serait intéressée à joindre ses voisines

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli serait intéressée à joindre ses voisines dans un projet de partenariat pour la collecte des matières résiduelles. Rappelons que Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Saint-Damase, Saint-Aubert et L’Islet étudient actuellement cette possibilité.

À l’époque où les cinq municipalités de L’Islet-Nord avaient choisi de se regrouper pour étudier les différentes possibilités de partenariats quant à la collecte des matières résiduelles sur leurs territoires respectifs, Saint-Jean-Port-Joli venait tout juste de renouveler ce contrat pour une durée de trois ans, le pourquoi elle avait choisi de ne pas se joindre à l’étude. La Municipalité se trouve actuellement à 18 mois de la fin de cette entente.

« On a toujours signifié à nos voisines que si la démarche s’avérait concluante, ça nous intéresserait d’embarquer. Par exemple, s’il leur faut un tonnage de matières supplémentaires pour bénéficier d’économies d’échelle substantielles, on serait bien fou de ne pas dire qu’on ne se joint pas à elles », a déclaré le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron.

Peu importe la nature que prendra le partenariat entre ces municipalités, Saint-Jean-Port-Joli semble déterminée à cogner à la porte des « cinq » avant de retourner en soumission individuelle. L’appétit ne semble toutefois pas là pour le faire par le biais d’une régie.

« Lorsqu’il y avait eu une étude avec Saint-Cyrille-de-Lessard et L’Islet il y a quelques années, c’était l’option de la création d’une régie qui était sur la table et l’économie n’était pas substantielle de notre côté pour justifier d’aller de l’avant avec cette proposition-là. Se regrouper pour lancer un appel d’offres au privé, comme il est actuellement évalué, est à notre sens plus intéressant comme approche », conclut Normand Caron.