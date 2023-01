METRO remet 8895 $ à Moisson Kamouraska

METRO inc. remet une somme de 8895 $ à Moisson Kamouraska dans le cadre de sa nouvelle campagne annuelle multibannière Ensemble en santé, visant à lutter contre l’insécurité alimentaire. Celle-ci se déroulait en novembre et décembre derniers dans toutes les bannières de la grande famille METRO : Metro, Super C, Première Moisson, Adonis, ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet du Québec.

Grâce à cette campagne, 486 195 $ ont été remis aux Banques alimentaires du Québec et redistribués auprès de ses membres Moisson et membres associés à travers la province. La somme versée à Moisson Kamouraska aidera à pallier les enjeux liés à l’insécurité alimentaire et à l’accès aux produits de premières nécessités dans les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

« Les Banques alimentaires du Québec sont heureuses de compter parmi leurs plus proches partenaires METRO, qui soutient la cause de la lutte contre l’insécurité alimentaire toute l’année », a commenté Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Source : METRO