Un déménagement et un nouveau partenariat pour Le Placoteux

Un mouvement de personnel marque les premières semaines de 2023 pour l’hebdomadaire Le Placoteux. Le directeur général, Louis Turbide, tient à rassurer les lecteurs : le journal n’est pas à la dérive, mais en évolution, et plusieurs projets sont dans l’air pour la prochaine année.

Pierre Dumais, représentant publicitaire dans le secteur ouest depuis 1984, a quitté pour la retraite la semaine dernière. Cette semaine, c’est au tour de la directrice de l’information Stéphanie Gendron de quitter ses fonctions pour relever un nouveau défi au Centre de services scolaires Kamouraska–Rivière-du-Loup. Louis Turbide est conscient que le départ simultané de ces deux employés pourrait laisser une mauvaise impression auprès des lecteurs et des annonceurs.

« Le départ à la retraite de Pierre était quelque chose de prévu depuis quelques mois. Plusieurs de ses clients avaient même été avisés. Le départ de Stéphanie, par contre, nous a pris davantage par surprise. Alors oui, on commence 2023 avec la perte de deux ressources importantes, mais déjà on rebondit avec notre représentante Hélaine Pettigrew qui agrandit son territoire vers l’ouest en relève à Pierre, et l’embauche d’une nouvelle journaliste en la personne de Christine Beaudoin pour remplacer Stéphanie. »