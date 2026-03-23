Michel Cloutier approché en vue de la prochaine campagne électorale

À l’approche de la prochaine campagne électorale, un nom bien connu du paysage médiatique régional a récemment été approché pour faire le saut en politique, notamment en Côte-du-Sud. Il s’agit de Michel Cloutier, animateur de radio et ancien directeur de la programmation à CIQI FM 90,3 de Montmagny. Selon les informations obtenues par Le Placoteux, ce seraient les libéraux au niveau national qui auraient approché M. Cloutier, ainsi que les conservateurs.

Dans une publication diffusée récemment sur sa page Facebook, le communicateur confirme bel et bien avoir été sollicité à plusieurs reprises par des formations politiques au fil des années, dont tout récemment en vue de la prochaine campagne électorale. Il indique toutefois avoir décliné ces approches jusqu’à maintenant, pour différentes raisons.

« Ça fait quelques fois que des collègues des médias me demandent si je vais aller en politique. C’est effectivement quelque chose auquel j’ai songé à quelques reprises, et que j’ai dû décliner pour toutes sortes de raisons circonstancielles. J’ai été approché par des partis politiques, et j’ai également quelques fois approché un parti pour voir la température de l’eau. Les comtés qui sont venus sur la table, pour des raisons évidentes, sont Portneuf et Côte-Sud [sic]. Dans le cas de Portneuf, pour des raisons éthiques et réglementaires [du] CRTC (je suis dans les propriétaires de la radio locale), c’était impossible. Pour Côte-Sud [sic], cela aurait pu être envisagé, mais le timing n’était pas vraiment bon. Peut-être un autre jour, mais l’âge me rattrape, et le monde politique ne semble pas prendre du mieux. Remarquez que si on critique sans jamais s’impliquer, les choses ne peuvent s’améliorer », écrit-il.

Figure bien connue du milieu radiophonique régional, Michel Cloutier a occupé le poste de directeur de la programmation à CIQI FM 90,3 de Montmagny de mai 2012 à février 2019. Il poursuit aujourd’hui sa carrière dans le domaine de la radio à titre de directeur de la programmation à CHOC FM, poste qu’il occupe depuis le 31 mai 2021.

Pour l’instant, Michel Cloutier demeure actif dans le milieu des médias. Ses propos laissent néanmoins entendre que la porte à un éventuel engagement politique n’est peut-être pas complètement fermée.