Moderniser – Développer – Rayonner – Redonner : Les marqueurs de 2025-2026 du Cégep de La Pocatière

La Fondation du Cégep de La Pocatière a tenu récemment sa 39e assemblée générale annuelle. Il s’agissait de l’occasion par excellence pour souligner les bons coups et pour partager des réussites, tout en faisant le bilan de la première année de la Planification stratégique 2025-2030 de la Fondation.

Moderniser, développer, rayonner et redonner ont été les grands marqueurs de l’année 2025-2026. Ce sont aussi les quatre grands axes autour desquels s’articule toute la planification stratégique de la Fondation pour les cinq prochaines années.

« C’est une réelle fierté pour la Fondation que celle d’avoir dépassé son objectif de départ pour la campagne annuelle de financement, qui était de 150 000 $, pour atteindre 191 000 $. Si elle a été en mesure de le faire, c’est sans aucun doute parce que les donateurs et partenaires financiers étaient nombreux à être au rendez-vous. Ce qu’ils nous ont permis de réaliser au cours de l’année 2025-2026 représente beaucoup pour toutes les personnes qui ont pu en bénéficier. Au total, ce sont plus de 230 000 $ qui ont été remis en bourses et en financement de projets divers. Nous le constatons, la grande famille des partenaires et des donateurs de la Fondation continue à s’agrandir, et cela ne peut que nous pousser à être encore plus bienveillants, flexibles et à l’écoute des besoins. Ils nous poussent à nous dépasser sans cesse, à oser, à grandir, et nous les en remercions du fond du cœur. Grâce à eux, la Fondation est en mesure de mieux remplir sa mission », indique le président de la Fondation, Réjean Lemieux.

Partenariats fructueux

Le président constate que les collaborations avec le Cégep de La Pocatière sont de plus en plus fréquentes et porteuses. « Ce qui nous unit : les étudiants. Ils sont au cœur de nos actions et de nos décisions. Cette année, nous avons entre autres travaillé ensemble le grand projet de rénovation de la piscine régionale du Cégep de La Pocatière. En combinant ainsi nos forces, nous visons, entre autres, l’excellence et la réalisation de grands projets. »

Le Fonds du sport d’excellence s’est aussi déployé au cours de la dernière année, avec l’ajout d’une nouvelle discipline sportive au campus de Montmagny : le golf. Encore peu offert au niveau collégial, le golf permettra au campus de Montmagny de se distinguer à l’échelle régionale et provinciale, et la Fondation s’est impliquée dans ce projet.

Le Cocktail dînatoire Desjardins, qui en était à sa quatrième édition, a aussi connu un grand succès, et l’invitée d’honneur, Geneviève Paris, a su capter l’attention de son auditoire. L’argent recueilli lors de cette activité est placé dans le fonds Ensemble, réalisons des rêves ! qui vient en aide aux étudiants dans le besoin.

Le conseil d’administration de la Fondation est composé des administrateurs Karine Chénard, Nadine Cyr, Philippe D’Anjou, Denis Lévesque, Sylvain Thiboutot, Dave-Anthony Gaudreau (secrétaire), Denis Bourgault (trésorier), Bruno Fournier (vice-président) et Réjean Lemieux (président).

Source : Cégep de La Pocatière