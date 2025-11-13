Saint-Pamphile inc.: Un livre qui prétend dénoncer la corruption locale

Normand Lachance, originaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, a publié un ouvrage intitulé Saint-Pamphile inc.– Quand la corruption devient pandémie. Dans l’ouvrage, distribué gratuitement à la population locale, le comptable professionnel agréé soutient qu’un vaste réseau de collusion et de malversations financières sévit depuis des années au cœur de la vie publique pamphilienne.

Selon ses dires, plusieurs institutions locales auraient été gangrenées par une culture de favoritisme, de détournement et d’impunité. Déjà 150 exemplaires de son livre ont été distribués gratuitement à des médias québécois et régionaux, ainsi qu’à des citoyens de Saint-Pamphile. L’auteur, qui édite lui-même son ouvrage, indique qu’il n’exclut pas d’en imprimer davantage si la population le demande. « Ça fait quatorze ans que je me bats contre le système. Voilà pourquoi je le distribue gratuitement », dit-il au Placoteux lors d’une entrevue téléphonique. « J’en ai perdu ma santé », ajoute-t-il.

Une œuvre pamphlétaire et accusatrice

Dans sa conclusion, M. Lachance soutient que les organismes chargés de protéger l’intégrité publique sont soit impuissants, soit complices. « Quand il y a trop de monde impliqué, surtout quand les fraudes privées touchent le monde politique, on ne fait rien », résume-t-il.

Pour obtenir le livre, puisque celui-ci ne se trouve pas pour le moment en librairie, veuillez contacter l’auteur au 418 356-3333. Des copies en format informatique sont également disponibles. « Je veux braquer les projecteurs sur ce scandale pour que les citoyens reçoivent leur juste part des taxes et impôts non payés ! »