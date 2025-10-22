Saint-Omer : Jean-Marie Fortin présente ses engagements

À 79 ans, l’ex-homme d’affaires Jean-Marie Fortin se lance dans la course à la mairie de Saint-Omer avec son équipe : Pour l’avenir de Saint-Omer. Le candidat, bien connu dans la communauté, dit vouloir redonner à la municipalité un climat de stabilité et de confiance, après plusieurs années de turbulences administratives.

« Nous, ce qu’on veut, c’est ramener l’ordre et la transparence. Les gens posent des questions et ne reçoivent pas de réponses », résume M. Fortin qui promet une approche axée sur le respect, la communication et le service aux citoyens. Il souhaite ainsi rétablir un dialogue constructif entre la population et le conseil municipal, dans un esprit « d’écoute et de collaboration ».

Financement pour les fosses septiques

La mesure phare de sa plateforme concerne la mise en place d’un programme municipal de financement sans intérêt pour aider les citoyens à remplacer leurs fosses septiques. Le plan prévoit que les résidents remboursent la Municipalité à raison de 100 $ par mois pour une personne seule, ou 200 $ par mois pour un couple. Un entrepreneur local serait mandaté pour réaliser deux à trois installations par mois, afin d’assurer un rythme constant, et éviter les retards générant des amendes.

« C’est une façon d’aider nos aînés et nos familles à faire les travaux sans s’endetter », explique le candidat, qui souhaite que la Municipalité se fasse partenaire plutôt qu’une simple collectrice de taxes.

Transparence, routes et relève citoyenne

Outre ce projet environnemental, Jean-Marie Fortin entend améliorer l’état des chemins, revoir la planification des travaux municipaux, et s’assurer que le fonctionnement soit confié à du personnel compétent. Il s’engage également à instaurer une transparence complète dans la gestion budgétaire, et à créer un comité citoyen consultatif pour renforcer la participation publique.

Autour de Jean-Marie Fortin, l’équipe Pour l’avenir de Saint-Omer présente une formation complète de candidats qui, selon M. Fortin, est déterminée à insuffler un vent de changement au sein de la municipalité. Le chef d’équipe brigue la mairie, tandis que Roger Fortin se présente au poste 1, Gaston Daigle au poste 2, Raphaël Gagnon au poste 3 et Marcel Avoine au poste 4. Ensemble, disent-ils, ils prônent la transparence, la stabilité et la participation citoyenne comme moteurs du développement local.

En face d’eux, la mairesse sortante Nathalie Chouinard sollicite un nouveau mandat, alors que Dave Brie, Jimmy Pelletier, Jocelyn Caron et Iyad Al-Kassab se lancent dans la course aux postes 1 à 4 à titre de candidats indépendants.