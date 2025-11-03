MRC de L’Islet : Résultats des élections municipales

Voici les résultats des élections ayant eu lieu le dimanche 2 novembre dernier dans les municipalités de la MRC de L’Islet.

L’Islet

Mairie

Germain Pelletier : Élu sans opposition

Poste 1

Josette-Émilie Boutin : Élue avec 79,13 % des voix (face à Jean-Edmond Caouette : 20,87 %)

Poste 2

Dave Bernier : Élu sans opposition

Poste 3

Éric St-Laurent : Élu sans opposition

Poste 4

Pascal Bernier : Élu sans opposition

Poste 5

André Blanchet : Élu sans opposition

Poste 6

Simon Beaudoin : Élu sans opposition

Saint-Adalbert

Mairie

René Laverdière : Élu sans opposition

Poste 1

Yvon Langlois : Élu sans opposition

Poste 2

Vanessa Chouinard : Élue sans opposition

Poste 3

France Thibodeau : Élue sans opposition

Poste 4

Simon Bourgault : Élu sans opposition

Poste 5

Annik Chabot : Élue sans opposition

Poste 6

Catherine Bilodeau : Élue sans opposition

Saint-Aubert

Mairie

François Diguer : Élu avec 65,04 % des voix (face à Ghislain Deschênes : 34,96 %)

Poste 1

Corrine Lizotte : Élue sans opposition

Poste 2

Jonathan Jean Labbé : Élu avec 50,59 % des voix (face à Lucien Pelletier : 49,41 %)

Un vote de différence entre les deux ; un recomptage pourrait avoir lieu.

Poste 3

Pierre Dumas : Élu sans opposition

Poste 4

Mikaël St-Pierre : Élu sans opposition

Poste 5

Lucie Turcotte : Élue sans opposition

Poste 6

Claude Morin : Élu sans opposition

Saint-Cyrille-de-Lessard

Mairie

Aucune candidature

Poste 1

André Bonenfant : Élu sans opposition

Poste 2

Kévin Marcoux : Élu sans opposition

Poste 3

Louis Rouleau : Élu sans opposition

Poste 4

Aucune candidature

Poste 5

Alain Lapierre : Élu sans opposition

Poste 6

Jonathan Lemieux : Élu sans opposition

Saint-Damase-de-L’Islet

Mairie

Anne Caron : Élue avec 81,82 % des voix (face à Luc Lavoie : 18,18 %)

Poste 1

Langis Gamache : Élu sans opposition

Poste 2

Cathy Michaud : Élue sans opposition

Poste 3

Marie-Jean Pellerin : Élue sans opposition

Poste 4

Jonathan Duval : Élu sans opposition

Poste 5

Monique Gamache : Élue avec 87,18 % des voix (face à Linda Anderson : 12,82 %)

Poste 6

Damien Jean : Élu sans opposition

Sainte-Félicité

Mairie

Alphé St-Pierre, Parti Renaissance : Élu avec 58,62 % (face à Yves Pelletier : 41,38 %)

Poste 1

Lyne Robichaud, Parti Renaissance : Élue sans opposition

Poste 2

Normand Thibault, Parti Renaissance : Élu avec 57,25 % des voix (face à Cindy Morin-Pelletier : 42,75 %)

Poste 3

Guylaine Chouinard, Parti Renaissance : Élue sans opposition

Poste 4

Hilaire Dubé, Parti Renaissance : Élu sans opposition

Poste 5

Raymond Pauze, Parti Renaissance : Élu avec 70,77 % (face à Lucien Pelletier : 29,23 %)

Poste 6

Mario Chouinard, Parti Renaissance : Élu avec 73,46 % (face à Réjean Morneau : 26,54 %)

Saint-Jean-Port-Joli

Mairie

Normand Caron : Élu sans opposition

Poste 1

Jean-Pierre Lebel : Élu sans opposition

Poste 2

Gilles Ouellet : Élu sans opposition

Poste 3

Anthony Hallé : Élu sans opposition

Poste 4

Brigitte Caron : Élue sans opposition

Poste 5

Line Jacques : Élue sans opposition

Poste 6

Pierre Bussières : Élu sans opposition

Sainte-Louise

Mairie

Véronique Brillant : Élue avec 51,68 % des voix (face à François Garon : 48,32 %)

(Photo indisponible)

Poste 1

Bruno Jean : Élu sans opposition

Poste 2

Mireille Forget : Élue avec 54,27 % des voix (face à René Castonguay : 45,73 %)

Poste 3

Jenny Dufour : Élue sans opposition

Poste 4

Marc-André Dufour : Élu sans opposition

Poste 5

Patrick Hamel : Élu sans opposition

Poste 6

Alain Bois : Élu sans opposition

Saint-Marcel

Mairie

Mélanie Bourgault : Élue sans opposition

Poste 1

Aucune candidature

Poste 2

Lorraine Michaud : Élue sans opposition

Poste 3

Aucune candidature

Poste 4

Jacques Morin : Élu sans opposition

Poste 5

Clément Bernier : Élu sans opposition

Poste 6

Olivier Bernier : Élu sans opposition

Saint-Omer

Mairie

Nathalie Chouinard : Élue avec 53,55 % (face à Jean-Marie Fortin, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 46,45 %)

Poste 1

Dave Brie : Élu avec 57,38 % des voix (face à Roger Fortin, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 42,62 %)

Poste 2

Jimmy Pelletier : Élu avec 50,54 % des voix (face à Gaston Daigle, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 49,46 %)

Deux voix de différence et deux bulletins rejetés ; un recomptage pourrait avoir lieu.

Poste 3

Raphaël Gagnon, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : Élu avec 74,16 % des voix (face à Jocelyn Caron : 25,84 %)

Poste 4

Marcel Avoine, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : Élu avec 54,40 % des voix (face à Iyad Al-Kassab : 45,60 %)

Note : Il n’y avait que quatre conseillers à élire à Saint-Omer.

Saint-Pamphile

Mairie

Mario Leblanc : Élu avec 95,41 % des voix (face à Charles Boivin : 4,59 %)

Poste 1

Francine Couette : Élue sans opposition

Poste 2

Karine Godbout : Élue sans opposition

Poste 3

Sébastien Thibault : Élu sans opposition

Poste 4

Louis-Georges Bérubé : Élu sans opposition

Poste 5

Richard Côté : Élu sans opposition

Poste 6

Gaétan Anctil : Élu sans opposition

Sainte-Perpétue

Mairie

Daniel Robichaud : Élu avec 46,68 % (face à Marylou Pelletier Mercier, L’équipe Mercier : 43,83 % et Lise Anctil : 9,50 %)

(Photo indisponible)

Poste 1

Rémi Bourgault, L’équipe Mercier : Élu avec 53,74 % des voix (face à Céline Avoine : 46,26 %)

Poste 2

Nancy Lamarre, L’équipe Mercier : Élue avec 68,03 % des voix (face à Rachel Deschênes : 31,97 %)

Poste 3

Michaël Dubé : Élu avec 53,33 % des voix (face à Philippe Étienne Beaulieu, L’équipe Mercier : 46,67 %)

Poste 4

Julie Aubin, L’équipe Mercier : Élue avec 54,01 % des voix (face à André Morneau : 45,99 %)

Poste 5

Armand Pellerin : Élu avec 62,04 % des voix (face à Linda Thiboutot, L’équipe Mercier : 37,96 %)

Poste 6

Guy Joncas, L’équipe Mercier : Élu avec 79,13 % des voix (face à Maude Lachance : 20,87 %

Saint-Roch-des-Aulnaies

Mairie

Roxane Martine Coutu : Élue sans opposition

Poste 1

Guillaume Cantin : Élu sans opposition

Poste 2

Gérald Bérard : Élu sans opposition

Poste 3

Sylvie Tremblay : Élue sans opposition

Poste 4

Diane Renaud : Élue sans opposition

Poste 5

Gervais Pelletier : Élu sans opposition

Poste 6

Claude Hudon : Élu sans opposition

Tourville

Mairie

Luce Morneau : Élue sans opposition

Poste 1

Clermont Blier : Élu sans opposition

Poste 2

Lucia Joncas : Élue sans opposition

Poste 3

Céline Lemelin : Élue sans opposition

Poste 4

Michel Bernier : Élu sans opposition

Poste 5

Stéphanie Dubreuil : Élu sans opposition

Poste 6

Cynthia Bois : Élue sans opposition

*Les données du site d’Élections Québec prévalent en cas d’interrogation