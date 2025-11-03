MRC de L’Islet : Résultats des élections municipales

Voici les résultats des élections ayant eu lieu le dimanche 2 novembre dernier dans les municipalités de la MRC de L’Islet.
L’Islet
Mairie
Germain Pelletier : Élu sans opposition
Poste 1
Josette-Émilie Boutin : Élue avec 79,13 % des voix (face à Jean-Edmond Caouette : 20,87 %)
Poste 2
Dave Bernier : Élu sans opposition
Poste 3
Éric St-Laurent : Élu sans opposition
Poste 4
Pascal Bernier : Élu sans opposition
Poste 5
André Blanchet : Élu sans opposition
Poste 6
Simon Beaudoin : Élu sans opposition
Saint-Adalbert
Mairie
René Laverdière : Élu sans opposition
Poste 1
Yvon Langlois : Élu sans opposition
Poste 2
Vanessa Chouinard : Élue sans opposition
Poste 3
France Thibodeau : Élue sans opposition
Poste 4
Simon Bourgault : Élu sans opposition
Poste 5
Annik Chabot : Élue sans opposition
Poste 6
Catherine Bilodeau : Élue sans opposition
Saint-Aubert
Mairie
François Diguer : Élu avec 65,04 % des voix (face à Ghislain Deschênes : 34,96 %)
Poste 1
Corrine Lizotte : Élue sans opposition
Poste 2
Jonathan Jean Labbé : Élu avec 50,59 % des voix (face à Lucien Pelletier : 49,41 %)
Un vote de différence entre les deux ; un recomptage pourrait avoir lieu.
Poste 3
Pierre Dumas : Élu sans opposition
Poste 4
Mikaël St-Pierre : Élu sans opposition
Poste 5
Lucie Turcotte : Élue sans opposition
Poste 6
Claude Morin : Élu sans opposition
Saint-Cyrille-de-Lessard
Mairie
Aucune candidature
Poste 1
André Bonenfant : Élu sans opposition
Poste 2
Kévin Marcoux : Élu sans opposition
Poste 3
Louis Rouleau : Élu sans opposition
Poste 4
Aucune candidature
Poste 5
Alain Lapierre : Élu sans opposition
Poste 6
Jonathan Lemieux : Élu sans opposition
Saint-Damase-de-L’Islet
Mairie
Anne Caron : Élue avec 81,82 % des voix (face à Luc Lavoie : 18,18 %)
Poste 1
Langis Gamache : Élu sans opposition
Poste 2
Cathy Michaud : Élue sans opposition
Poste 3
Marie-Jean Pellerin : Élue sans opposition
Poste 4
Jonathan Duval : Élu sans opposition
Poste 5
Monique Gamache : Élue avec 87,18 % des voix (face à Linda Anderson : 12,82 %)
Poste 6
Damien Jean : Élu sans opposition
Sainte-Félicité
Mairie
Alphé St-Pierre, Parti Renaissance : Élu avec 58,62 % (face à Yves Pelletier : 41,38 %)
Poste 1
Lyne Robichaud, Parti Renaissance : Élue sans opposition
Poste 2
Normand Thibault, Parti Renaissance : Élu avec 57,25 % des voix (face à Cindy Morin-Pelletier : 42,75 %)
Poste 3
Guylaine Chouinard, Parti Renaissance : Élue sans opposition
Poste 4
Hilaire Dubé, Parti Renaissance : Élu sans opposition
Poste 5
Raymond Pauze, Parti Renaissance : Élu avec 70,77 % (face à Lucien Pelletier : 29,23 %)
Poste 6
Mario Chouinard, Parti Renaissance : Élu avec 73,46 % (face à Réjean Morneau : 26,54 %)
Saint-Jean-Port-Joli
Mairie
Normand Caron : Élu sans opposition
Poste 1
Jean-Pierre Lebel : Élu sans opposition
Poste 2
Gilles Ouellet : Élu sans opposition
Poste 3
Anthony Hallé : Élu sans opposition
Poste 4
Brigitte Caron : Élue sans opposition
Poste 5
Line Jacques : Élue sans opposition
Poste 6
Pierre Bussières : Élu sans opposition
Sainte-Louise
Mairie
Véronique Brillant : Élue avec 51,68 % des voix (face à François Garon : 48,32 %)
(Photo indisponible)
Poste 1
Bruno Jean : Élu sans opposition
Poste 2
Mireille Forget : Élue avec 54,27 % des voix (face à René Castonguay : 45,73 %)
Poste 3
Jenny Dufour : Élue sans opposition
Poste 4
Marc-André Dufour : Élu sans opposition
Poste 5
Patrick Hamel : Élu sans opposition
Poste 6
Alain Bois : Élu sans opposition
Saint-Marcel
Mairie
Mélanie Bourgault : Élue sans opposition
Poste 1
Aucune candidature
Poste 2
Lorraine Michaud : Élue sans opposition
Poste 3
Aucune candidature
Poste 4
Jacques Morin : Élu sans opposition
Poste 5
Clément Bernier : Élu sans opposition
Poste 6
Olivier Bernier : Élu sans opposition
Saint-Omer
Mairie
Nathalie Chouinard : Élue avec 53,55 % (face à Jean-Marie Fortin, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 46,45 %)
Poste 1
Dave Brie : Élu avec 57,38 % des voix (face à Roger Fortin, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 42,62 %)
Poste 2
Jimmy Pelletier : Élu avec 50,54 % des voix (face à Gaston Daigle, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : 49,46 %)
Deux voix de différence et deux bulletins rejetés ; un recomptage pourrait avoir lieu.
Poste 3
Raphaël Gagnon, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : Élu avec 74,16 % des voix (face à Jocelyn Caron : 25,84 %)
Poste 4
Marcel Avoine, équipe Pour l’avenir de Saint-Omer : Élu avec 54,40 % des voix (face à Iyad Al-Kassab : 45,60 %)
Note : Il n’y avait que quatre conseillers à élire à Saint-Omer.
Saint-Pamphile
Mairie
Mario Leblanc : Élu avec 95,41 % des voix (face à Charles Boivin : 4,59 %)
Poste 1
Francine Couette : Élue sans opposition
Poste 2
Karine Godbout : Élue sans opposition
Poste 3
Sébastien Thibault : Élu sans opposition
Poste 4
Louis-Georges Bérubé : Élu sans opposition
Poste 5
Richard Côté : Élu sans opposition
Poste 6
Gaétan Anctil : Élu sans opposition
Sainte-Perpétue
Mairie
Daniel Robichaud : Élu avec 46,68 % (face à Marylou Pelletier Mercier, L’équipe Mercier : 43,83 % et Lise Anctil : 9,50 %)
(Photo indisponible)
Poste 1
Rémi Bourgault, L’équipe Mercier : Élu avec 53,74 % des voix (face à Céline Avoine : 46,26 %)
Poste 2
Nancy Lamarre, L’équipe Mercier : Élue avec 68,03 % des voix (face à Rachel Deschênes : 31,97 %)
Poste 3
Michaël Dubé : Élu avec 53,33 % des voix (face à Philippe Étienne Beaulieu, L’équipe Mercier : 46,67 %)
Poste 4
Julie Aubin, L’équipe Mercier : Élue avec 54,01 % des voix (face à André Morneau : 45,99 %)
Poste 5
Armand Pellerin : Élu avec 62,04 % des voix (face à Linda Thiboutot, L’équipe Mercier : 37,96 %)
Poste 6
Guy Joncas, L’équipe Mercier : Élu avec 79,13 % des voix (face à Maude Lachance : 20,87 %
Saint-Roch-des-Aulnaies
Mairie
Roxane Martine Coutu : Élue sans opposition
Poste 1
Guillaume Cantin : Élu sans opposition
Poste 2
Gérald Bérard : Élu sans opposition
Poste 3
Sylvie Tremblay : Élue sans opposition
Poste 4
Diane Renaud : Élue sans opposition
Poste 5
Gervais Pelletier : Élu sans opposition
Poste 6
Claude Hudon : Élu sans opposition
Tourville
Mairie
Luce Morneau : Élue sans opposition
Poste 1
Clermont Blier : Élu sans opposition
Poste 2
Lucia Joncas : Élue sans opposition
Poste 3
Céline Lemelin : Élue sans opposition
Poste 4
Michel Bernier : Élu sans opposition
Poste 5
Stéphanie Dubreuil : Élu sans opposition
Poste 6
Cynthia Bois : Élue sans opposition
*Les données du site d’Élections Québec prévalent en cas d’interrogation