Saint-Pascal 5°C
Une amende salée pour du car surfing à L’Islet

Image de José Soucy

José Soucy

Photo tirée du site internet de la Sûreté du Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont eu fort à faire au cours des dernières semaines, intervenant dans plusieurs dossiers distincts ayant mené à la remise de constats d’infraction salés, notamment pour un cas de car surfing.

En effet, le 7 octobre, vers midi, les agents ont intercepté deux adolescents âgés de 16 et 17 ans sur le chemin des Pionniers Ouest à L’Islet. Les deux s’adonnaient à une manœuvre extrêmement dangereuse connue sous le nom de car surfing, consistant à s’agripper à un véhicule en mouvement.

Le conducteur a écopé d’un constat de 961 $ et de 12 points d’inaptitude pour avoir toléré que son passager prenne place à l’extérieur du véhicule. Le jeune passager, quant à lui, a reçu une amende équivalente pour sa participation à la manœuvre.

D’autres dossiers

Le 20 octobre, vers 14 h 30, un homme de 19 ans, de L’Islet, a été intercepté alors qu’il roulait à 132 km/h dans une zone de 80 km/h, sur le 2ᵉ rang Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Son excès de vitesse lui a valu un constat de 868 $ et 10 points d’inaptitude, en plus d’une suspension de permis de 7 jours.

Enfin, le 21 octobre, vers 17 h, à Saint-Roch-des-Aulnaies, les policiers sont intervenus dans un dossier récurrent impliquant un homme de 48 ans de la localité. Ce dernier a reçu quatre constats d’infraction de 334 $ chacun pour avoir laissé son animal errer librement dans un lieu public.

