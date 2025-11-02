Une amende salée pour du car surfing à L’Islet

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont eu fort à faire au cours des dernières semaines, intervenant dans plusieurs dossiers distincts ayant mené à la remise de constats d’infraction salés, notamment pour un cas de car surfing.

En effet, le 7 octobre, vers midi, les agents ont intercepté deux adolescents âgés de 16 et 17 ans sur le chemin des Pionniers Ouest à L’Islet. Les deux s’adonnaient à une manœuvre extrêmement dangereuse connue sous le nom de car surfing, consistant à s’agripper à un véhicule en mouvement.

Le conducteur a écopé d’un constat de 961 $ et de 12 points d’inaptitude pour avoir toléré que son passager prenne place à l’extérieur du véhicule. Le jeune passager, quant à lui, a reçu une amende équivalente pour sa participation à la manœuvre.

D’autres dossiers

Le 20 octobre, vers 14 h 30, un homme de 19 ans, de L’Islet, a été intercepté alors qu’il roulait à 132 km/h dans une zone de 80 km/h, sur le 2ᵉ rang Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Son excès de vitesse lui a valu un constat de 868 $ et 10 points d’inaptitude, en plus d’une suspension de permis de 7 jours.

Enfin, le 21 octobre, vers 17 h, à Saint-Roch-des-Aulnaies, les policiers sont intervenus dans un dossier récurrent impliquant un homme de 48 ans de la localité. Ce dernier a reçu quatre constats d’infraction de 334 $ chacun pour avoir laissé son animal errer librement dans un lieu public.