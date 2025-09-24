Premier Tech exige un changement de nom à son équipe cycliste

Premier Tech, dont le siège social international est situé à Rivière-du-Loup, et qui effectue des activités de recherche à La Pocatière sous la bannière de Premier Tech Biotechnologies, sort de son silence. L’entreprise confirme qu’elle exige un changement de nom de l’équipe cycliste professionnelle Israel-Premier Tech, dont elle est le commanditaire principal.

Depuis plusieurs mois, la présence du mot « Israel » dans le nom de l’équipe provoque des remous. Des manifestations ont eu lieu cet été devant le siège social international de Premier Tech à Rivière-du-Loup, mais aussi lors de compétitions cyclistes auxquelles participait l’équipe, tant au Québec qu’à l’international. Dans certains cas, des épreuves ont même dû être écourtées en raison de la présence de manifestants. Une partie du public associe désormais directement Premier Tech au conflit israélo-palestinien.

Dans une déclaration transmise aux médias, Premier Tech dit être « sensible et attentive à la situation sur la scène internationale » et juge que l’appellation actuelle « n’est plus soutenable » pour atteindre les objectifs qui motivent son implication dans le cyclisme. L’entreprise rappelle qu’elle soutient ce sport depuis plus de 30 ans, et que sa priorité a toujours été de favoriser le développement de cyclistes québécois et canadiens.

Le sort de l’équipe, propriété du milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, se joue actuellement dans des discussions entre commanditaires. « Cette saison, nous avons continué à honorer cet engagement, tout en menant proactivement des discussions avec l’équipe et ses partenaires. L’issue de ces discussions sera déterminante pour le maintien de l’engagement de Premier Tech envers l’équipe. Notre attente est que l’équipe évolue vers une nouvelle appellation excluant le terme “Israel”, et qu’elle adopte une nouvelle identité ainsi qu’une nouvelle image de marque », lit-on.

« Notre objectif a toujours été de mettre de l’avant notre passion du cyclisme et de célébrer les accomplissements des coureurs », affirme l’entreprise, qui réitère vouloir rester présente dans le peloton, mais sous une bannière en phase avec ses valeurs.