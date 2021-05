Négociations avec les enseignants : Les profs de la FSE-CSQ et de l’APEQ adoptent la proposition de règlement sectoriel

Après que les syndicats représentés par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) aient tenu des assemblées générales pour soumettre à leurs membres la proposition de règlement sectoriel obtenue du Conseil du trésor, ceux-ci ont comptabilisé mardi les résultats lors d’une réunion du conseil fédéral.

Ainsi, le conseil fédéral de la FSE-CSQ et l’APEQ prennent acte de l’acceptation du règlement sectoriel à hauteur de 74 %, même si plusieurs ont exprimé de nombreuses déceptions lors des votes. Par ailleurs, tous conviennent que les négociations doivent se poursuivre sur le plan intersectoriel avec les autres syndicats membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), quant aux questions des salaires, des droits parentaux, des assurances, des disparités régionales et de la retraite.

« Même si les enseignants reconnaissent des avancées intéressantes sur certains aspects comme l’insertion professionnelle et l’autonomie, on parle d’entente de résilience dans le contexte. Les enseignants ont tenu à nous signifier qu’ils sont déçus même s’ils acceptent ce règlement. Ils attendaient davantage d’un gouvernement qui semblait avoir placé l’éducation au cœur de ses priorités. Ainsi, ni l’enthousiasme ni les sourires souhaités par le ministre Roberge ne sont au rendez-vous, puisque ce règlement ne permet pas notamment d’alléger significativement la tâche des enseignants. Or, c’est justement la lourdeur de la tâche qui rend les enseignants malades et qui les pousse à quitter. C’est là un cri du cœur que le gouvernement n’a pas voulu entendre », a déploré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Rappelons que les organisations syndicales ont choisi de présenter ce projet de règlement sectoriel en deux temps aux enseignantes et enseignants, et ce, pour permettre le recul, la réflexion et les échanges, de même que pour en faciliter la compréhension globale des avantages et des inconvénients. La négociation n’est pas terminée, malgré des ententes avec d’autres qui ont servi de prétexte pour des publicités gouvernementales erronées et qui sèment la division, estime-t-on.