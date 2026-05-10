Neuf projets soutenus en culture et animation du milieu au Kamouraska

Dans le cadre de son programme de développement culturel, la MRC de Kamouraska a accepté neuf projets culturels innovants qui bénéficieront d’un soutien financier totalisant 30 000 $

Les montants accordés varient entre 2000 $ et 4500 $, permettant à une diversité de promoteurs de concrétiser des initiatives porteuses pour le milieu.

Ces projets regroupent une vaste gamme d’activités culturelles allant de la mise en valeur du paysage et du patrimoine à la revitalisation de traditions d’autrefois, en passant par des activités destinées aux camps de jour, ainsi que des formes d’expression actuelles comme le slam et la musique contemporaine.

L’objectif de ce soutien est d’appuyer les intervenants culturels dans le développement et le renouvellement de leurs activités, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la population. « Ces projets témoignent de la créativité et de l’engagement des acteurs culturels de notre territoire. En les soutenant, la MRC contribue non seulement à la vitalité culturelle du Kamouraska, mais aussi au dynamisme de nos communautés », souligne Nancy Dubé, préfète élue de la MRC de Kamouraska.

Cette enveloppe financière est rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Kamouraska et le ministère de la Culture et des Communications.

Les projets innovants soutenus en 2026

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA)

En souvenir de l’abbé Leclerc — Création d’une visite virtuelle des scénettes du musée. Aide accordée : 4500 $

Théâtre de la Bacaisse

Changez de côté vous vous êtes trompés — Souper-spectacle rappelant les veillées d’autrefois. Aide accordée : 4500 $

Vrille Art actuel

Art mobile — Activités artistiques dans les camps de jour et les écoles, incluant expositions et banquet collectif. Aide accordée : 4000 $

Miguel Forest et Guy Lavigueur

Les Veilleurs du Kamouraska — Projection multimédia, sculptures et causeries autour des cabourons. Aide accordée : 4000 $

Maison culturelle Armand-Vaillancourt

Exposition collective de design et ateliers — Projet en métiers d’art autour des pertes liées à la production. Aide accordée : 4000 $

Centre d’art de Kamouraska

Nos châteaux de sable — Expérience immersive en réalité virtuelle sur le littoral. Aide accordée : 3000 $

Rebond – Annie Brisson

Stage de fabrication de marionnettes géantes. Aide accordée : 2000 $

Studio Michel

Sessions Studio Michel — Captation et diffusion de spectacles alternatifs. Aide accordée : 2000 $

Comité de développement de Saint-Pacôme

Projet art oral et slam — Deux prestations et un atelier de slam. Aide accordée : 2000 $

Source : MRC de Kamouraska