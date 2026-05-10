Un documentaire pour rapprocher les cultures au Café culturel L’Ilette

Le Café culturel L’Ilette, à L’Islet, proposera le dimanche 14 juin à 14 h une projection qui promet d’ouvrir la discussion, et peut-être les cœurs. Présenté par Arts et Culture L’Islet en collaboration avec La Boîte interculturelle, le documentaire Mamu Ensemble Together propose une réflexion sensible et actuelle sur le rôle de la musique comme outil de dialogue interculturel.

Au cœur de cette initiative, une question simple, mais fondamentale : la musique peut-elle réellement créer des ponts entre les communautés ? À travers ce projet, les organisateurs avancent une réponse nuancée, ancrée dans des rencontres humaines concrètes. Le film met en lumière des musiciens issus d’horizons culturels variés, qui se rassemblent pour partager bien plus que des notes : une vision commune, un message d’espoir, et une volonté de mieux se comprendre.

Tourné notamment à Mani-utenam, sur la Côte-Nord, ainsi qu’en Mauricie en 2020, le documentaire suit le parcours de ces artistes qui explorent ensemble les thèmes de la diversité, du multiculturalisme et du vivre-ensemble. En filigrane, il propose une réflexion sur les moyens de lutter contre le racisme, non pas par confrontation, mais par la rencontre et le dialogue.

L’approche se veut profondément humaine. En misant sur la musique comme langage universel, Mamu Ensemble Together cherche à démontrer qu’il est possible de dépasser les différences culturelles pour mettre en lumière ce qui unit. Le projet repose sur l’idée que les similitudes entre les individus peuvent servir de point d’ancrage pour déconstruire les préjugés, et favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

Ouvrir la discussion

Au-delà de la projection, l’événement se veut un espace de discussion. Les questions soulevées par le documentaire sont nombreuses, et invitent à la réflexion : comment bâtir des liens de confiance entre les cultures ? L’art peut-il devenir un levier pour briser le silence, et amorcer des conversations parfois difficiles ? Et surtout, comment transformer ces échanges en actions concrètes au sein des communautés ?

Les organisateurs espèrent que cette activité agira comme un déclencheur, un point de départ vers une série d’initiatives visant le rapprochement culturel en milieu rural. Dans un contexte où les enjeux liés à la diversité et à l’inclusion occupent une place grandissante dans l’espace public, ce type d’événement prend tout son sens.

La projection aura lieu au Café culturel L’Ilette situé au 50, chemin des Pionniers Est. L’entrée se fera sous forme de contribution volontaire, en argent comptant seulement. L’activité est ouverte à tous.