Trésor sacré classé à Rivière-Ouelle

Le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe a annoncé le classement du tabernacle du maître-autel de l’église de Notre-Dame-de-Liesse à Rivière-Ouelle comme objet patrimonial. Conçu vers 1704 par l’architecte François de Lajoüe pour les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, cet ouvrage est ensuite passé entre plusieurs mains avant d’être acquis par la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse en 1776.

Ce meuble liturgique sculpté par Philippe Hulot, un sculpteur de renom du duc d’Orléans à Paris, est l’un des rares exemples subsistants de tabernacles du Régime français au Québec. Fabriqué en chêne, il se distingue par son décor richement sculpté et ses colonnettes d’ordre ionique, une caractéristique rare pour ce type de mobilier. Ce meuble a non seulement traversé les siècles, mais a aussi influencé les sculpteurs de Nouvelle-France. Restauré entre 2019 et 2021 par le Centre de conservation du Québec, il a retrouvé son volume d’origine, après avoir subi quelques modifications au fil des ans.

M. Lacombe a exprimé sa joie quant à la préservation de ce trésor patrimonial : « C’est avec fierté que je classe aujourd’hui cet ouvrage remarquable du sculpteur de renom Philippe Hulot qui s’avère être également l’un des plus anciens meubles de ce type au Québec. » Cette reconnaissance souligne l’importance de préserver les œuvres religieuses qui ont marqué l’histoire de la colonie.

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications, a également insisté sur la valeur historique et artistique de cette pièce, affirmant que ce classement met en lumière le savoir-faire exceptionnel des artisans de l’époque.

Le Centre de conservation du Québec, qui a orchestré la restauration du tabernacle, joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine québécois. Depuis sa création en 1979, il s’appuie sur une équipe de spécialistes qui travaillent à conserver et à restaurer des œuvres d’art et du patrimoine. Ce projet démontre une fois de plus l’importance de leur expertise dans la sauvegarde des biens culturels.

Le classement du tabernacle prend effet dès le 2 novembre 2023, consolidant ainsi son statut en tant qu’élément significatif du patrimoine religieux québécois. Grâce à cette initiative, ce meuble historique continuera de témoigner de l’héritage spirituel et artistique de la région. Ce classement marque une étape cruciale dans la préservation des œuvres religieuses au Québec, garantissant que les générations futures pourront admirer cet exemple unique de l’art sacré du Régime français.